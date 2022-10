Alfredo Adame: así entra al quirófano para ser operado de emergencia tras brutal golpiza

Este lunes 10 de octubre Alfredo Adame fue hospitalizado de emergencia para tratar las heridas que sufrió durante la brutal golpiza de la que fue víctima afuera de su casa. A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una fotografía del momento en que es llevado por los médicos al quirófano.

El exconductor de “Hoy” compartió un comunicado el pasado viernes en el que señala que se sometería a cirugía dentro de tres semanas, sin embargo, los planes médicos cambiaron debido a la gravedad de sus heridas en el rostro que podrían perjudicar aún más su salud.

Alfredo Adame entra a cirugía. Foto: IG @adamereacciona

“Estoy en el hospital Gea González, son las 6 de la mañana. Me citaron el viernes, en la noche, ya tarde, me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes (…) Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos”, dijo.

Alfredo Adame explicó que como resultado de los golpes que recibió tiene cuatro fisuras faciales, la más grave de ellas en el ojo derecho por la que será operado. Aunque todo indicaba que la cirugía sería cerca de las 9:00 de la mañana, una nueva fotografía en la que se le ve en una camilla y trasladado por los médicos indica que ocurrió durante la tarde.

Alfredo Adame recibe golpiza

La agresión contra el conductor ocurrió el pasado 28 de septiembre y, de acuerdo con su versión, intentó ofrecerle ayuda a un sujeto que llevaba una mujer herida de bala al interior de un vehículo cuando éste lo insultó y Adame no dudó en defenderse.

Detalló que en medio de la riña dos sujetos más se acercaron: “Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”.

Más tarde el periodista Carlos Jiménez señaló que, según el testimonio de los vecinos, Alfredo Adame habría intentado grabar a las víctimas de un homicidio que ocurrió cerca de su domicilio y que eran familiares de los sujetos que lo agredieron, una versión que los presuntos agresores sostienen y por la que supuestamente comenzó la pelea.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Maryfer Centeno afirma que fue amenazada por Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante pide a feministas unirse contra él