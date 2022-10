VIDEO | "Tengo mucho miedo": Alfredo Adame revela que sus agresores tienen antecedentes penales

Luego de que un par de hombres le propiciaran una golpiza a Alfredo Adame, de la cual el exconductor salió muy malherido, quien fuera un galán de telenovelas decidió emprender acciones legales contra sus agresores y aunque en un principio dijo no tener miedo de las represalias, ahora su perspectiva ha cambiado.

Fue en entrevista con "Ventaneando" que Alfredo Adame decidió romper el silencio y revelar cómo va el proceso legal en contra de los hombres que le pegaron por presuntamente haber querido grabar al cuerpo de un hombre que fue asesinado a escasos metros de su casa, versión que ha sido desmentida por el propio actor.

"Yo espero que los condenen. Tienen antecedentes penales, el de 45 años estuvo del 2008 al 2014 (en la cárcel) por narcomenudeo y además pues tiene varias averiguaciones previas y el joven de 36 años también tiene antecedentes penales y ha estado en la cárcel por diversos (delitos), aunque menos que el otro", expuso Alfredo Adame.

Además, Adame detalló que toda su demanda se ha estado ejecutando de acuerdo al debido proceso, motivo por el cual pudo saber más acerca del historial criminal de sus agresores, cuestión que a su vez lo hizo temer por su vida.

Pues aunque en un momento dado dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias sin importar de quiénes se tratara, al ver toda su experiencia delictiva de los involucrados su perspectiva cambió completamente.

"Tengo mucho miedo no de ellos, tengo mucho miedo porque estos tipos viven, o sea yo no quiero que salgan porque viven a 300 metros de mi casa, es una banda de narcomenudistas que es muy conocida. Yo en realidad no les tenía miedo (...) pero viviría en zozobra de estar todos los días a ver a qué horas me tiran un balazo", aseguró Alfredo Adame.

En relación a los daños que le ocasionó la golpiza que le dieron los dos hombres, Adame reconoció que tenía cuatro fracturas y la posible pérdida de un ojo, ya que no sabe si tiene o no desprendida la retina, aunque puntualizó que si no se desinflama su nervio óptico, este puede tener afectaciones.

Así quedó Adame tras la golpiza que recibió cerca de su hogar

Sobre esto, Alfredo Adame abundó que tras el enfrentamiento solo puede ver el tres por ciento, de manera que solo percibe sombras y movimientos con su ojo derecho, el cual fue el más afectado durante la golpiza que le propiciaron.

