Firman SEP y FMF carta de intención para fomentar por medio del futbol hábitos de Vida Saludable en planteles escolares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) suman esfuerzos mediante la firma de una Carta de Intención para trabajar de manera conjunta en la promoción del bienestar y desarrollo deportivo de la niñez por medio del futbol, además en la creación de hábitos para una Vida Saludable en los planteles escolares de Educación Básica del país.

Durante la ceremonia, realizada en medio de una fiesta futbolera entre las y los estudiantes de la escuela primaria “Profesor Ponciano Rodríguez” ubicada en la Ciudad de México, el titular de la SEP mencionó que como parte del acuerdo se llevará a cabo el Torneo Nacional de Futbol Escolar, que será el más grande del mundo.

Por ello, “tenemos que hacer un gran equipo y en esta ocasión, nos une este torneo nacional de futbol escolar que va a ser el más grande del mundo y donde cerca de 12 millones de niños y niñas que están en primaria van a poder participar”.

El titular de Educación señaló que se busca que las y los estudiantes jueguen futbol, porque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que todas las escuelas tienen que convertirse en espacios para la promoción de la salud.

Por hábitos saludables de alimentación y activación física

“Ahora que vamos a tener un torneo de futbol escolar de gran escala e histórico que va a acentuar los valores planteados," aseguró Mikel Arriola. FOTO: Especial

Además, anunció, que se abrirá la preparatoria en línea para que los jóvenes talentosos puedan estudiar al mismo tiempo que entrenan para hacer grandes futbolistas, así como para los jugadores profesionales que no hayan concluido sus estudios.

Delgado Carrillo afirmó que no hay educación integral “si no enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, hábitos saludables de alimentación, de activación física y otra muy importante que es la de la prevención de las adicciones”.

El Comisionado Interino de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola Peñalosa, destacó “la colaboración de todas y todos, una idea muy noble se pudo aterrizar en un convenio y en un torneo escolar nacional… La FIFA, hoy acompaña el esfuerzo de la Federación y de la máxima instancia educativa del país que le da una escala muy relevante”.

“Quiero decir a las y los alumnos de esta escuela que están en un país muy futbolero, que lo que hacemos en la FMF y la Liga MX es organizar los partidos que ustedes ven los fines de semana”.

“Ahora que vamos a tener un torneo de futbol escolar de gran escala e histórico que va a acentuar los valores planteados, decirles que también desde la Liga MX lo que tenemos que hacer es acercar las primarias a los estadios. Con la autorización del secretario, hacer grupos de niñas y niños para ir a los estadios de futbol. En eso nos vamos a poner a trabajar para que cada vez haya más involucramiento de niños y jóvenes con el futbol”, aseguró el dirigente del futbol mexicano.

Hoy anunciamos que la @SEP_mx, en colaboración con la @FMF y la @FIFAWorldCup, organizaremos en México el torneo de fútbol escolar más grande del mundo. ?uD83CuDFC6



La activación física y el deporte son una gran herramienta para orientar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacia… pic.twitter.com/iRFSnagSM9 — Mario Delgado (@mario_delgado) February 6, 2025

Hoy se marca un antes y un después con la alianza entre la SEP, la FMF y la FIFA

“Respeto, trabajo en equipo, perseverancia, juego limpio son algunas de las aptitudes que serán aprendidas", destacó el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell. FOTO: Especial

Por su parte, el director nacional de Promoción al Deporte, Arte y Bienestar de la SEP, Miguel Torruco Garza, afirmó que hoy se marca un antes y un después con la alianza entre la SEP, la FMF y la FIFA, dando inicio al Primer Torneo Nacional de Futbol Social, que más que un evento deportivo, dijo, este torneo busca transformar vidas, activar comunidades y prevenir las adicciones a través del futbol. Se trata de llevar el balón a cada rincón del país, ofreciendo oportunidades a niñas, niños y jóvenes para desarrollar su talento, fortalecer valores y construir un México más unido y en paz.

Señaló que el impacto de este torneo no se medirá solo en los goles anotados, sino en las vidas transformadas y los sueños impulsados. El futbol no sólo forma deportistas, sino ciudadanos con disciplina, trabajo en equipo y determinación. Este esfuerzo conjunto, respaldado por la FIFA, FEMEXFUT y el Gobierno de México, busca garantizar que el talento no se pierda por falta de oportunidades y que cada niño tenga un futuro lleno de posibilidades.

Explicó que este torneo es solo el inicio de un movimiento para cambiar el país a través del deporte. Se hace un llamado a que esta iniciativa no se quede en un evento, sino que se replique en cada comunidad, con la certeza de que el futbol puede ser una herramienta para reconstruir el tejido social. Cada balón que ruede en las canchas del país debe ser un símbolo de esperanza, demostrando que juntos podemos cambiar vidas y construir un México más fuerte y en paz.

Torneo se jugará en el formato de futbol 5 vs. 5

La Nueva Escuela Mexicana, es una herramienta que moldea a las y los estudiantes en su beneficio y, por ello, se les darán espacios dignos para practicarlo. FOTO: Especial

En su intervención el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell, destacó que “este torneo se jugará en el formato de futbol 5 vs. 5, con reglas diseñadas para que pueda disputarse en canchas multiusos como esta en la que nos encontramos hoy, similares a la infraestructura con la que cuentan la mayoría de las escuelas en México”.

“Los objetivos de este torneo son brindar a niños y niñas la oportunidad de jugar futbol en sus escuelas y, a través del programa Jugamos Todos de la Federación Mexicana de Futbol, ayudarles a desarrollar habilidades locomotoras básicas esenciales para destacar en cualquier deporte, así como los fundamentos técnicos del futbol”.

“Este esfuerzo no lo hacemos solos. La FIFA nos ha proporcionado más de 100 mil balones que ya hemos comenzado a distribuir a las escuelas… Este es un proyecto con visión de futuro. Estamos sentando las bases para que el futbol en México crezca de manera más incluyente y formativa. Queremos que cada niña y niño tenga la oportunidad de jugar, aprender y crecer con el deporte que tanto amamos en nuestro país”.

Respeto, trabajo en equipo, perseverancia y juego limpio

A su vez, el director del Programa Futbol en Escuelas FIFA, Antonio Buenaño Sánchez, comentó “felicito por los esfuerzos para formar parte del programa FIFA football for schools, donde la educación y el futbol se unen para adquirir aptitudes para la vida que serán de utilidad dentro y fuera del terreno de juego”.

“Respeto, trabajo en equipo, perseverancia, juego limpio son algunas de las aptitudes que serán aprendidas. Actualmente, más de 60 millones de niñas y niños se han beneficiado en todo el mundo con el programa Football for Schools”.

La directora de la Escuela Primaria “Profesor Ponciano Rodríguez” maestra Verónica Ortega Lerma, mencionó que el deporte, como lo señala la Nueva Escuela Mexicana (NEM), es una herramienta que moldea a las y los estudiantes en su beneficio y, por ello, se les darán espacios dignos para practicarlo.

La alumna Valentina Torres, en representación de las y los estudiantes, destacó que las niñas también pueden jugar futbol y convertirse en estrellas. Deseo suerte a todos los equipos que participarán en el Torneo Nacional de Futbol Escolar.

En el evento estuvo presente la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, quien firmó como testigo de honor la Carta de Intención.

