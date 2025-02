Rosa Icela Rodríguez supervisa atención a migrantes en frontera norte

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, realizó una visita de supervisión a un Centro de Atención para Migrantes en la frontera norte, donde destacó que el gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja para facilitar el retorno de connacionales repatriados. Informó que el programa México Te Abraza ofrece alojamiento, alimentación y apoyo económico a los deportados.

También aseguró que hay coordinación con el gobierno estatal y municipal para atender la migración. Sobre posibles deportaciones masivas, indicó que el gobierno está preparado para responder a cualquier contingencia y garantizar una reinserción digna a los repatriados.

"Lo que queremos decir es que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum los acompaña" Foto: X

Discurso completo de Rosa Icela Rodríguez en el Centro de Atención a Migrantes en Reynosa, Tamaulipas

ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Agradezco la recepción que hoy nos hacen en este Centro de Atención los servidores y servidoras públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Agradecer también la presencia de los medios de comunicación el día de hoy, de toda la representación aquí a nivel estatal y nacional.

Aparte de saludarlos y saludar a todos los que me acompañan el día de hoy, incluyendo legisladores federales, legisladoras federales, yo saludarlos y decirles que estamos haciendo esta visita de supervisión para ver las condiciones de este Centro de Atención, que está, como ustedes lo ven, totalmente listo para recibir a paisanos y paisanas que vienen de Estados Unidos; que tienen diferentes condiciones en las cuales México, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, está haciendo todo lo posible para que sea menos difícil la situación de los que vienen repatriados, deportados de Estados Unidos.

Estamos en esta visita de supervisión para que inicien los trabajos relativos a la atención de programas sociales; la atención mínima necesaria para que puedan continuar el camino.

Como ustedes ven aquí hay servicios de alojamiento, servicios también de programas sociales, servicios de alimentación, servicios para que puedan tener una ducha, para que puedan tener un primer aseo personal.

Y vamos a estar aquí trabajando en este Centro de Atención, que está hecho para recibir a los paisanos y paisanas que, en estas jornadas, que en estos días están llegando a nuestro país.

Entonces, solamente esa sería mi primera intervención y más bien pedirles, aquí al subsecretario Arturo Medina que lleve la conducción de la mesa para responder a sus preguntas, con mucho gusto.

Aquí vamos a estar uno por uno atendiéndolos hasta que sea la última pregunta, si les parece.

Así que, en orden de aparición, aquí el maestro Arturo Medina les va dando la palabra y vamos respondiendo.

Vamos pasando el micrófono aquí, para que también desde el presidente municipal y otras autoridades puedan responder, si así les parece.

Así que muchas gracias por venir, acudir a esta convocatoria. Aquí, adelante por favor.

PREGUNTA: Buenos días. Brenda Ramos de los medios de comunicación Sentido Común y Tribuna Abierta.

Secretaria, la senadora Olga Sosa, secretaria de la Comisión de Gobernación ha informado a Tamaulipas sobre el plan MÉXICO TE ABRAZA, destacando la importancia de la colaboración entre autoridades.

También mencionó que los números de deportados se han mantenido estables.

En este contexto, ¿existe el riesgo de que se presenten deportaciones masivas hacia México en el corto plazo?

Y también, otra pregunta, ¿están preparados con suficiente capacidad en este tipo de centros de atención a migrantes? Nos gustaría saber los criterios que tomaron en cuenta para elegir la ubicación de éste y los demás centros en la frontera para atender esta situación.

Sabemos que el gobierno estatal del doctor Américo Villarreal ha sido aliado del gobierno federal, incluso, ya visitó los centros y también, vía DIF, entregó tres ambulancias para el cuidado de ellos.

SECRETARIA RIR: Efectivamente, MÉXICO TE ABRAZA es una acción del gobierno federal que busca darles la atención mínima necesaria, para que los paisanos y paisanas retornados puedan tener servicios y puedan seguir su vida, que no es una cosa fácil.

Lo que queremos decir es que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum los acompaña, y los acompaña, como ustedes ven aquí, con servicios de salud, con servicios también de aseo, de higiene personal, lo quiero decir mucho, de alojamiento, de comida.

También se tiene aquí un lugar con la Secretaría de Bienestar donde a cada uno de los paisanos y paisanas repatriadas les dan una tarjeta, Bienestar Paisano, que tiene dos mil pesos.

Esta tarjeta es para que puedan continuar su viaje; para que puedan llegar, no tener problema con el transporte o con una comida que puedan dar en el transcurso, mientras puedan llegar a sus comunidades.

Pero también aquí hay posibilidades, al levantar el registro de que las empresas que se han anotado para contratar a mexicanas y mexicanos retornados, puedan darles empleo. Entonces, ese es el convenio que hemos iniciado con el Consejo Coordinador Empresarial.

Y lo que me informa el encargado del centro, es de 120 personas que están listos, que están preparados para la atención.

Ahora, este centro está adecuado para recibir a 2 mil 500 personas, pero estamos listos para que, en horas o minutos, podamos hacer un desdoble; tener capacidad para recibir a más personas.

Entonces, no se tiene un número de cuántos pueden llegar, de a qué hora pueden llegar. No es un número exacto la cuestión de la repatriación. Ustedes lo saben, que viven aquí a lado de la frontera. Pero, sin duda, que son números en relación con las estadísticas que no se habían tenido; solamente cuando el COVID, que tuvimos el cierre de la frontera, podríamos decir que estamos en ese número.

Pero, le voy a pedir al comisionado de Migración para que dé el número exacto de personas que han sido repatriadas, mexicanas y mexicanos –digamos– del día 20 al día de ayer.

Entonces, si me permite, ahorita mientras busca las cifras, las estadísticas, para decirle los números que se llevan. No tienen comparación, no, no. Estábamos hablando el año pasado, en 2024, que se había bajado al 74% en todo el año.

Y ahora, se bajó al 94% en las semanas pasadas. Todavía queda un 6% de personas que están siendo repatriadas, deportadas; entonces, los números son muy, muy, no tienen comparación. Pero, vamos a seguir.

El día de hoy, nuestro objetivo es conocer cómo es que está funcionando el Centro de Atención para repatriados. Entonces, este objetivo lo venimos a cumplir para ver qué más hace falta y también para que todo se mejore. Si hay cosas que no están al cien por ciento y que tenemos que mejorar, lo vamos a estar haciendo.

Entonces, vamos a estar trabajando, por ejemplo, con el tema de la alimentación, que aquí, en este lugar, en este Centro de Atención, le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, es su responsabilidad, y ya vimos que están instalados, y ya vimos que tenemos que hacer el trabajo de la atención y hay un menú, que con ese se tiene que atender.

En resumen, estamos listos, estamos preparados para la atención de los repatriados mexicanos y mexicanas.

Lo que se necesita es que lleguen hasta acá, que vengan hacia acá, y son diferentes lugares en los que estamos y diferentes variables o el motivo por el que están. Pero aquí mis compañeros, primero le voy a dar la palabra al comisionado Francisco Garduño y luego le doy la palabra al maestro Arturo Medina, para que nos complementen la información.

Por favor. Gracias.

PREGUNTA: (Inaudible) la primera etapa de detención de indocumentados está dirigida a objetivos identificados como indocumentados criminales; es de gente que ha sido detenida o procesada por cargos menores, manejar en estado de ebriedad, pero incluyen también asesinos, traficantes de drogas, traficantes de armas, pederastas. Y en particular, por ejemplo, lo que yo les puedo comentar de las redes sociales de la directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha sido extremadamente agresiva con sus comunicaciones.

Ella ha planteado que se está deteniendo y que se va a expulsar de Estados Unidos a lo peor de lo peor, así lo ha planteado y ha publicado fotografías de gente de distintas nacionalidades, algunos de ellos mexicanos.

Y mi pregunta es, y tomando en consideración que seguramente mucha de esta gente, en el caso particular de mexicanos identificados como delincuentes o gente que ha enfrentado la justicia en los Estados Unidos, no tengan problemas legales en territorio mexicano y que también pasa por un tema de derechos humanos, ¿el Gobierno de México estará monitoreando el perfil, por decirlo de alguna manera, de la gente que esté llegando a partir del 20 de enero?

SECRETARIA RIR: Gracias por su amable pregunta. Mire, lo que le puedo decir al día de hoy es que las deportaciones se están haciendo –digamos– como se hacían anteriormente. ¿Qué significa? Lo primero, es que, si viene una persona con un perfil criminal, Estados Unidos avisa a las autoridades mexicanas de qué se trata, si es un delito mayor el que cometió.

Y se lleva un registro y se hace un seguimiento, pero en la mayoría de los casos, que es la mayoría, el 99.999% son mexicanas y mexicanos trabajadores que representan un orgullo para nuestro país.

Entonces, de ninguna manera en México es una generalidad el que la población sea delincuente.

Los mexicanos y mexicanas somos trabajadores, somos honestos y luchamos y nos levantamos todos los días por ir a buscar el sustento diario para nuestra familia.

Rechazamos absolutamente cualquier señalamiento generalizado de (inaudible) a los repatriados hacia nuestro país, que pueden haber cometido faltas menores o faltas administrativas, como aquí lo decimos, no lo dudamos, pero en la actualidad por lo que respecta a los que están llegando, la gran mayoría, son gente, todos, no tienen ningún delito en nuestro país, ni tampoco nos los están reportando como delincuentes del otro lado.

Ahora, claro que existe un protocolo especial para aquellas personas que tienen delitos en Estados Unidos o tienen delitos en México, pero esa parte penal se sigue por separado, se avisa a las autoridades del Gabinete de Seguridad para que puedan hacer el seguimiento correspondiente. O sea, una cosa es la migración y otra cosa es el seguimiento de la delincuencia.

Entonces, nosotros lo tenemos perfectamente claro y eso es como se está trabajando.

PREGUNTA: ¿Cuál ha sido la relación o el trabajo conjunto que ha tenido con el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya para que se lleve a cabo este proyecto en beneficio de los connacionales repatriados?

SECRETARIA RIR: Sí muchas gracias. El Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum trabaja de la mano con absolutamente todos los gobiernos de cualquier signo político, como es nuestra obligación, pero más tratándose del doctor Américo Villareal, con quien la doctora Claudia Sheinbaum tiene una muy buena relación y afinidad.

Entonces, lo que le puedo decir, es que en materia de migración vamos de la mano, aquí está hoy el secretario de Gobierno, aquí acompañándonos en la visita, y están aquí servidores públicos del estado, que igual van a estar dando servicios, atención a las personas que vienen de Estados Unidos.

En resumen, vamos de la mano, vamos de manera coordinada en todo el trabajo de política migratoria y tenemos una corresponsabilidad también con el municipio, pero ya estamos viendo que el presidente municipal, Carlos Peña, que hoy está aquí va de la mano con el trabajo federal y del estado. Entonces, vamos a seguir así, tenemos la convicción de la coordinación y de la organización, no tenemos ninguna duda de que lo vamos a seguir haciendo.

PREGUNTA: (Inaudible) Grupo Reforma. Mi pregunta sería orientada hacia los análisis que han hecho expertos en el tema, de que esta política migratoria estadounidense va a generar el encarecimiento de las cuotas que cobran los traficantes de personas.

Y por México va a aumentar el peligro para pasar, para migrar. Y la pregunta sería: ¿qué plan tiene el Gobierno Federal para evitar que haya más muertes de connacionales o extranjeros por el país, y si es necesario penalizar más este delito?

SECRETARIA RIR: Gracias. El Gabinete de Seguridad del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum trabaja diariamente para combatir los delitos que ocurren en nuestro país. No hay un día en que no se trate el tema de seguridad.

Todos los días, a las 6 de la mañana, cita a su Gabinete de Seguridad y está pendiente de las problemáticas de cada zona del país. Y uno de los delitos que, permanentemente, están sobre la mesa del Gabinete de Seguridad en la atención y en la persecución de este delito, es el tema de traficantes de personas.

Se han detenido a diversas bandas; se sigue en la persecución de este delito, de manera que los responsables puedan ser debidamente castigados y no haya impunidad. Lo vamos a seguir haciendo y, tan es así, que estamos en el tema de dar suficiente cantidad de elementos de la Guardia Nacional en la frontera para que los traficantes de personas no se salgan con la suya, que puedan detener este delito y que puedan estar a salvo los migrantes que vienen de América del Sur, de América Central y de México también.

Y ahora esos casos han bajado, han bajado al mínimo posible, y vamos a seguir trabajando sobre ese tema. Que falta, sí falta, pero de que se está haciendo y se han tenido buenos resultados también.

Eso le quiero decir.

PREGUNTA: Secretaria, ¿cómo se va a trabajar con los menores migrantes no acompañados? ¿Van a tener un espacio en estos centros para ser albergados? Y dos, ¿qué va a hacer con los migrantes que ya se encuentran en albergues en las fronteras? ¿Se les va a traer acá? ¿Cerrarán los albergues o qué se va a hacer con ellos?

SECRETARIA RIR: Sí, hay una atención especial para migrantes niñas, niños y adolescentes no acompañados; en este Centro también lo hay.

Fundamentalmente, la responsabilidad en la Constitución está a cargo del DIF, tanto del DIF estatal como del DIF nacional, y también lo que corresponde al municipio.

Decirles que en esta buena coordinación lo que se hace es llevarlos, inmediatamente, a albergues y también dar conocimiento a la autoridad correspondiente de que están la custodia de estos niños.

Vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, con los albergues que están ubicados, desde hace muchos años, en diferentes lugares, tanto los albergues para migrantes de la sociedad civil, como los albergues que están a cargo de Bienestar y otras instituciones que atienden ahí.

No vamos a dejar de hacerlo porque no sabemos esta medida cuánto dure; qué es lo que pase, pero el tiempo que sea necesario vamos a permanecer aquí.

Números, como me han preguntado anteriormente, no los tenemos. Esa es una cuestión que no se conoce, yo creo que no se conoce ni en Estados Unidos.

¿Cuál es el tamaño de la población deportada, ciudadanas, ciudadanos que van a llegar a nuestro país? No lo conocemos. Ha bajado el número considerablemente y, de todas maneras, estamos aquí con ganas de servir a todos los que vayan llegando.

Y vamos a estar trabajando con todas las organizaciones sociales, por supuesto. En este tema está al frente la Secretaría de Bienestar, la secretaria Ariadna Montiel, y, por supuesto, aquí la Delegación de Bienestar en el estado que está pendiente.

Pero decirles que, así como hoy vinimos aquí, vamos a seguir haciendo estas visitas en toda la frontera norte. Hoy vinimos acompañadas por las senadoras y el senador, que nos acompañan, pero vamos a seguirnos acompañando por otros diputados, senadores para que también vean cómo es el procedimiento de la atención paso a paso, desde lo que va del registro hasta la reinserción laboral para aquellos que así lo decidan.

En resumen, estamos muy contentos hoy de venir aquí y lo vamos a seguir haciendo en otras entidades. Y en algunos estará el gobernador, en otros no, pero también está el secretario de Gobierno. Lo vamos a seguir haciendo para dar un mejor servicio y una mejor atención a nuestras paisanas y paisanos.

PREGUNTA: Preguntarle si tiene conocimiento de si hay deportados en la franja fronteriza de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros.

Y otra pregunta, el despliegue de autoridades federales, militares, Guardia Nacional, ¿cuándo se daría en Reynosa? ¿Cuántos elementos tocaría, específicamente, en la frontera?

SECRETARIA RIR: Sí, muchas gracias. Decirle primero que sí hay conocimiento diario de las deportaciones que existen en los diferentes puertos fronterizos en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en todos. Tenemos aquí, -ahorita le paso el micrófono al licenciado Garduño-, el número exacto que existe en cada puerto, diario, los de ayer digamos, y ahí tienen la atención.

La atención consistente en la carta de repatriación, consistente en un kit para la higiene inicial, una pasta de dientes, un jaboncito, en fin. Y también el boleto, el apoyo, el descuento para que puedan regresar a sus comunidades.

Entonces, sí se tiene el número y sí diariamente cuáles son.

Muy diferentes es el número que vienen hacia los albergues. Aquí, ya les dije, que pueden contar hasta con una tarjeta que tiene recursos.

Ahora, decirles que esta parte de todo lo que tiene que ver con seguridad corresponde al Gabinete de Seguridad, sobre las pláticas que se llevan con Estados Unidos en materia de seguridad; sobre el número de las operaciones que se están haciendo a un lado de la frontera. Ya van a tener información, como lo están teniendo en Estados Unidos, de cuál es el acuerdo, exactamente, entre los dos países.

Yo hoy no estoy autorizada para decirlo, ni sé tanto, todo, pero sí les puedo decir que, poco a poco, se han ido haciendo acuerdos de cómo se va a trabajar de este lado y del otro lado de la frontera. Pero siempre en acuerdo y con aceptación de ambas autoridades.

Muchas gracias.

dhfm

Sigue leyendo:

Rosa Icela Rodríguez viaja en motocicleta después de participar en II Reunión Plenaria de senadores de Morena

Segob pide a senadores concretar reformas pendientes del Gobierno federal