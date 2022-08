Olivia Newton John y John Travolta: la historia de amor que los unió más de 40 años

Hollywood se vistió de luto este lunes 8 de agosto con la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años, quien protagonizara uno de los romances más legendarios del cine junto a John Travolta durante más de 40 años con la cinta "Grease".

El esposo de la actriz, John Easterling, confirmó la noticia a través de las redes sociales de Newton-John donde detalló que la leyenda del cine falleció en su casa ubicada al sur de California.

Te puede interesar: Olivia Newton-John: Dónde ver "Vaselina", la película que inmortalizó a la actriz

Olivia Newton-John y John Travolta. Foto: Instagram @gogrease

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Romance de leyenda

La actriz originaria de Reino Unido mostró su talento en la música con canciones como "If Not for You" y "Let Me Be There", aunque fue su papel como Sandy en "Vaselina" -como es el nombre de la cinta en español- la que logró impulsar su carrera en medio de rumores de un romance con su coprotagonista.

Te puede interesar: Olivia Newton-John: Además de Vaselina, estas son las películas más emblemáticas de la actriz que falleció a los 73 años

En breve más información...

SIGUE LEYENDO:

Paramount+ planea una precuela de "GREASE"; esto es lo que se sabe