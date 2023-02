Andrea Legarreta muestra su apoyo a Pablo Montero tras acusaciones de abuso sexual

Fue hace tan solo un par de días que una revista de circulación nacional tuvo como nota principal a Pablo Montero quien supuestamente estaría enfrentando una denuncia por abuso sexual por parte de dos chicas en el Estado de Chiapas, México.

Ante esta situación tan delicada y las acusaciones en contra del polémico cantante y actor, su gran amiga Andrea Legarreta salió en su defensa, pues fue por medio de una entrevista que la conductora de Hoy mostró el apoyo hacia Pablo Montero.

Para nadie es un secreto la gran relación de amistad que existe entre Pablo Montero y Andrea Legarreta, quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán luego de mostrarse muy afectada tras la sentencia de su amigo Pablo Lyle.

Y es que, la conductora de Hoy aseguró que Pablo Lyle no es una mala persona pero debido a un arranque de ira terminó afectando su vida y la de otra familia, por lo que usuarios de redes sociales se le fueron encima a la conductora al cuestionarla por qué defendía al actor sinaloense quien mató a golpes a un señor de la tercera edad.

Luego de esta polémica, Andrea Legarreta dio una entrevista para el programa “De Primera Mano” el cual lidera el periodista Gustavo Adolfo Infante y fue en ese espacio que la también actriz salió en defensa de Pablo Montero.

“De aquí a que se aclara ya se manchó tu imagen, a lo mejor también generan daño en tu persona, en tu integridad, en tu familia, en tu trabajo, es muy complicado y delicado. Ojalá que con este tipo de acciones en las cuales las personas se dan cuenta que nosotros somos quienes tenemos la razón, se logre cambiar algo y que también haya control e inteligencia emocional para saber qué voy a hacer antes de decir algo, para saber de qué manera va a repercutir a la persona de la que estoy hablando y a veces sin bases”. dijo Andrea Legarreta

Pero eso no fue todo lo que habló al respecto Andrea Legarreta, pues asegura que tiene conocimiento que su amigo Pablo Montero estará tomando medidas legales para limpiar su imagen.

Ante las acusaciones en su contra, el intérprete de Vicente Fernández en la serie televisiva de la biografía no autorizada del “Charro de Huentitán”, rompió el silencio y aseguró que todo es mentira y que incluso primero atenta contra su vida antes de violentar de esa forma a una mujer pues él tiene madre e hijas.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así. No quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Es mentira. No tengo nada que esconder. Me conocen muy bien los pantalones que tengo. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso. Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá”, dijo Montero para TvNotas