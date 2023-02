Pablo Montero: 4 escándalos que han marcado la carrera del apuesto actor y cantante

Pablo Montero es uno de los cantantes más representativos del género regional mexicano, además, su paso por la actuación también ha dejado muy buenos comentarios, no obstante, todo su éxito se ha visto opacado por las distintas polémicas que ha protagonizado, por lo que en esta ocasión recordaremos 4 escándalos que han marcado la carrera de

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, como realmente se llama el apuesto intérprete.

Se le olvida el himno nacional

En mayo de 2021, Pablo Montero fue el elegido para interpretar el himno nacional en la final de la Liga MX entre Santos y Cruz Azul, sin embargo, no todo salió como se esperaba pues resulta que al cantante se le olvidó un fragmento del cántico nacional y cambió algunas frases que le hicieron ganarse el abucheo de todo el estadio lagunero, además, las críticas no pararon en redes sociales y fue severamente tundido, no obstante, el cantante no aprendió la lección y en junio de 2022 volvió a tropezar con la misma piedra, pero en esta ocasión fue en un partido de preparación entre Chivas y Atlas, el cual se jugó en territorio estadounidense y los mexicanos que asistieron al partido no dudaron en hacerle saber sus descontento.

No grabó el final de “El último rey” por su alcoholismo

A lo largo de su carrera, Pablo Montero ha experimentado diversos problemas por el abuso del alcohol, pero había tratado de ser muy cuidadoso para que su adicción no lo afectara en el plano profesional, no obstante, hace unos meses todo parece indicar que la situación se le salió de las manos pues se supo que por irse de fiesta no llegó a grabar el capítulo final de “El Último Rey”, la bioserie de Vicente Fernández, por lo que tuvo problemas con el productor Juan Osorio, quien ante esta situación tuvo que buscarle un sustituto, sin embargo, este escándalo dio pie a que el coahuilense se comprometiera a tratar sus adicciones.

Pablo Montero no llegó a grabar el último capítulo de "El último rey". Foto: Especial

Altercado con reportera

En agosto de 2022, Pablo Montero ofreció un concierto en Saltillo, Coahuila y al finalizar su presentación atendió a los medios de comunicación, sin embargo, una reportera de “Ventaneando” lo cuestionó sobre sus problemas de alcoholismo, lo cual, aparentemente molestó al actor, quien decidió dar por finalizada la conferencia, no obstante, la comunicadora insistió en el tema y el intérprete se salió de sus casillas y terminó forcejeando con la reportera pues intentó quitarle su micrófono y su grabadora, además, también intentó quitarle su equipo al camarógrafo que la acompañaba.

Tras todo el escándalo que se armó, Pablo Montero salió a decir que nunca agredió a nadie y que la reportera fue la que se comportó imprudente ya que solo había querido sacar “la nota amarilla”.

Pablo Montero acusado de abuso sexual

El portal de TVyNovelas dio a conocer que Pablo Montero era buscado por las autoridades del estado de Chiapas debido a que enfrentaba un par de denunciar por abuso sexual cometido en agravio de dos menores de edad y hasta se informó se había activado una alerta roja de Interpol para localizar al actor.

Luego de todo el escándalo que se originó, la Fiscalía del estado de Chiapas desmintió que exista una orden de aprehensión contra el cantante, no obstante, detalló que sí está en marcha una investigación pues Ximena “N” señaló a Pablo Montero de haberla violado y horas más tarde el histrión salió a negar dichos señalamientos, además dijo estar tranquilo y adelantó que su palabra será suficiente para limpiar de nueva cuenta su nombre pues considera que solo quieren ver manchada su reputación.

Pablo Montero asegura ser inocente en el caso de supuesta violación. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

María Chacón: 3 diminutos bikinis con los que ha paralizado Instagram

Jacky Ramírez presume sus curvas con arriesgado bikini de transparencias

¡A la cárcel! Alfredo Adame podría ser arrestado tras perder demanda ante Diana Golden