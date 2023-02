Pablo Montero niega acusaciones de abuso sexual: "Es una mala jugada"

Pablo Montero rompió el silencio y negó las acusaciones que tiene en su contra por presunto abuso sexual a dos menores de edad en el estado de Chiapas. El cantante y actor, de 48 años, se mostró molesto y desconcertado, pues indicó que desconoce la denuncia que supuestamente se hizo ante la Fiscalía de ese estado, así como la ficha roja que pidieron para que fuera buscado por las autoridades de la Interpol.

Este lunes la revista TvNotas informó que las autoridades de Tapachula giraron una orden de aprehensión contra Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real del cantante. Sin embargo, la propia publicación consultó al intérprete de "Mi piquito de oro" para que hablara al respecto y aseguró que no sabía de estas acusaciones, por lo que aseguró que son mentira debido a que sería incapaz de hacer algo así.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen (...) Me encab%&$? que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto (...) Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez", destacó Pablo Montero, quien según la revista de espectáculos estaba muy molesto por estos señalamientos en los que lo ponen otra vez en el ojo del huracán, después de que tuvo un 2022 muy complicado.

Pablo Montero negó que las acusaciones de dos menores de edad IG @pablomoficial

Pablo Montero niega acusaciones por abuso a dos menores

El actor que le dio vida a Vicente Fernández en la serie de Televisa, destacó que él no sería capaz de hacer algo como eso, pues es un hombre de familia. Asimismo, muy desconcertado, indicó que es una mentira y una "mala jugada", ya que lo han intentado involucrar en otra polémica. “Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá... sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va ni a hacer temblar las piernas, ¿me entiendes?, porque yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy, jamás haría eso", reiteró el intérprete de regional mexicano.

"Esto es una mala jugada, pero me la paso por los hu$%&Ç, ¿sabes por qué?, porque no es verdad, sabes como soy yo y de qué manera soy”, destacó el actor y cantante, quien indicó que por el momento no va a buscar un asesor legal, ya que con su palabra es suficiente, pues está cansado de limpiar su nombre. Asimismo, informó que no tiene miedo ante estas acusaciones o de terminar en la cárcel, como sucedió hace algunos años cuando fue arrestado en Miami, por supuesto consumo de drogas.

"Pero yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada, lo que tengo que hablar lo diré con la verdad y la cara, la única vez que he estado (en prisión), fue porque la ca$%& (...) No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada”, sentenció Pablo Montero, quien al parecer desconocía que estuviera involucrado en un caso como este, debido a que aún se encuentra trabajando y no ha sido notificado.

El actor y cantante argumentó que sería incapaz de hacer las acciones por las que se le acusa IG @pablomoficial

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas negó que exista una orden de aprehensión ni tampoco solicitado la colaboración de la Interpol para localizar o encontrar al artista. De acuerdo a varios medios, dos menores de edad acusaron a Pablo Montero de abuso sexual, después de que salieron con él luego de uno de los últimos conciertos que ofreció en tierras chiapanecas.

