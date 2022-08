Pablo Montero golpea a una reportera a manotazos en una entrevista | Video

Pablo Montero nuevamente está en el ojo del huracán de la polémica debido a que fue captado en video cuando agredió a una reportera de Televisión Azteca luego de que se molestara al ser entrevistado, situación que lo llevó a perseguir a la comunicadora cuando ya había terminado la rueda de prensa.

El ataque sucedió luego de que el también actor ofreciera un concierto en el Teatro del Pueblo de Saltillo en Coahuila. De pronto, la reportera del programa Ventaneando se acerca a Montero para hacerle algunas preguntas que son inaudibles en el clip que se compartió en las redes sociales.

Aunque no deja de sonreír, Pablo Montero quien ya está de pie tras terminar la conferencia, dice no con su mano a la reportera que empieza a querer entrevistarlo. En ese instante el originario de Torreón da un manotazo a los brazos de la reportera que sostiene un micrófono con una mano y con la otra una cámara cámara.

La pregunta que molestó al cantante de “Gata Salvaje” busca que la reportera deje de grabarlo y cuestionarlo; solo se alcanza a escuchar que la reportera pregunta sobre si ingresaría a un centro de rehabilitación.

-“¿Si vas a ingresar a uno?", se escucha decir a la reportera en el video.

-“No entiendo tu pregunta... o sea, ¿yo dije eso?"; la periodista afirmó que no lo mencionó él, pero son declaraciones que hicieron personas allegadas al cantante.

Pablo Montero persigue a la reportera

Ya enojado, Pablo Montero pidió a la periodista que no preguntará eso, “Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional”, dijo el cantante quien pidió apoyo a una persona de seguridad del evento para juntos ir con la periodista.

Al llegar con la reportera, Montero se la acerca y empieza a forcejear con ella para intentar quitarle su equipo. Visiblemente asustada, la periodista solo se hace para atrás y logra que el famoso no le arrebate su celular.

Al no conseguir su cometido, el cantante continúa arremetiendo contra la mujer y le advierte que tiene que bajar el video del altercado de la entrevista que captó en su celular la reportera; sin embargo, el altercado quedó captado por otra persona.

