Campeón mundial de jiu-jitsu es asesinado tras discutir en una fiesta

Leandro Lo Pereira do Nascimento conocido como Leandro Lo fue asesinado la madrugada de este domingo cuando estaba de fiesta en una popular discoteca en Sao Paulo, Brasil. Extraoficialmente, se ha dado a conocer que trató de calmar una pelea, por lo que uno de los involucrados le disparó con un arma de fuego.

Según Anonymous Brasil, el ex campeón del mundo brasileño ayudó a calmar un pleito que se presentó dentro del centro nocturno. El presunto agresor del deportista del alto rendimiento fue identificado como Henrique Otávio Oliveira Velos, quien es un oficial de policía, según Anonymous.

Por su parte, la Policía Militar de Sao Paulo confirmó que ya tiene identificado al agresor del deportista, pero no dio a conocer la identidad del presunto asesino quien tras ser inmovilizado por el propio Leandro Lo, se liberó y en ese momento disparó en la cabeza a Leandro Lo Pereira, para después darse a la fuga.

Leandro Lo fue baleado en la cabeza. Foto: IG

La Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu Deportivo (CBJJE) informó en comunicado:

"El ídolo de un deporte, Leandro Lo nos deja materialmente. Ofrecemos homenaje y reverencia a quien ayudó e inspiró a tantas personas a vestir el kimono en todo el mundo".

Leandro Lo tuvo muerte cerebral

Tras ser herido, Leandro Lo fue trasladado de urgencias a un hospital; sin embargo en el nosocomio fue diagnosticado con muerte cerebral tras el impacto de bala recibido en la cabeza.

Leandro Pereira do Nascimento Lo tenía 33 años de edad y fue ocho veces campeón del mundo de jiu-jitsu en cinco categorías diferentes; además obtuvo ocho títulos en Panamericanos en dicho deporte.

Leandro Lo fue 8 veces campeón del mundo. Foto: IG

En sus redes sociales, Leandro Lo agradecía ser un atleta de alto rendimiento y vivir un sueño a través del jiu-jitsu. “Al principio soñé con ser campeón mundial, luego soñé con ser un atleta pagado y poder entrenar y pelear, por eso no me veo parando pronto porque estoy viviendo mi sueño y puedo.

No me quejo más, por el lugar de donde vengo, lo que el jiu-jitsu brindaba en el momento en que comencé y ahora, como está, solo tengo que comprometerme a seguir haciendo lo que más amo. Lo que tengo que hacer es dedicarme y entrenar más”, indicó el ex campeón mundial del la especialidad.

RMG