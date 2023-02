Pablo Montero habría pagado un millón de pesos para detener denuncia por abuso sexual, esto se sabe

Pablo Montero sigue en medio de la polémica, pues aunque negó las acusaciones de abuso sexual a una menor de edad, recientemente se destapó que pagó un millón de pesos a la víctima para detener su denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. La noticia ha desatado diferentes especulaciones entre los fanáticos, ya que mientras algunos lo apoyan, otros han puesto en duda su defensa.

Al empezar la semana, una revista de espectáculos publicó una nota en la que aseguró que la Fiscalía del Estado había pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja para la localización de Óscar Antonio "N", de ocupación cantante, mejor conocido como Pablo Montero. Sin embargo, posteriormente las autoridades de Chiapas negaron que le hayan solicitado a instancias internacionales buscar al intérprete, pero reveló que, en efecto, una joven, identificada como Ximena "N", había presentado una denuncia contra la celebridad.

Pablo Montero fue acusado de abusar de una menor de edad IG @pablomoficial

En tanto, el actor que le dio vida a Vicente Fernández en la serie biográfica de Televisa, ofreció una breve entrevista a una publicación en la que negó las acusaciones en su contra. Montero aseguró que desconocía que hubiera una denuncia y reiteró que sería incapaz de abusar de una mujer: "Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez… Sería incapaz de hacer algo así", dijo en conversación a la revista TvNotas.

Pablo Montero pagó un millón de pesos

Aunque el artista, de 48 años, había desmentido que estuviera involucrado en un caso como este, su publirrelacionista, Emilio Morales, confirmó a un medio nacional que las acusaciones ante las autoridades de Chiapas existieron, pero que había llegado a un acuerdo de un millón de pesos con la joven. El representante del cantante y actor volvió a hablar con la especialista es espectáculos Inés Moreno, a quien reveló que fue la familia quien convenció a la denunciante a proceder contra Pablo Montero.

"Los papás de esta muchacha quisieron extorsionarlo, pidiéndole un millón de pesos, como dijeron, y así fue: 'si nos das el millón de pesos, no levantamos la denuncia'. Como no se cumplió, Pablo quedó de darles el millón de pesos tal día, y como no lo cumplió fue que levantaron la denuncia y que entonces se hizo público", destacó el manager, quien agregó que las jóvenes no eran menores de edad y fue un acto consensuado.

De acuerdo a la información que surgió después de emitir la denuncia, Pablo Montero dio una presentación en Tapachula, Chiapas, el pasado 7 de enero, y posteriormente se fue con un grupo de amigos a su hotel, a la que también asistieron la presunta víctima y una compañera. La joven explicó que sostuvo relaciones sexuales con una persona cercana al cantante, no obstante, después el artista abusó de ella, así que asistió al Ministerio Público de Delitos Sexuales del lugar para denunciar al también actor de telenovelas.

A pesar de que Pablo Montero tuvo mucho éxito con la serie "El último rey" debido a su interpretación de Vicente Fernández, ha estado envuelto en la polémica, pues ha enfrentado desde problemas con la producción de Juan Osorio por sus supuestos problemas con el alcohol, hasta esta denuncia en la que una joven lo acusó de abusar de ella después de presentarse en un show.

