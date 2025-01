Estadio Jalisco vibra con la música

El rugir del Estadio Jalisco lo provoca el gol y las 32 teclas del pianito del ingeniero Andrés Cruz, cuyos dedos levantan a la gente al tocar las notas que alientan a la porra del Atlas, siendo parte de los 65 años de historia que cumple hoy el Coloso de la Calzada Independencia.

Junior, apodado así porque heredó el trabajo de su papá en la cabina de audio del inmueble, se basó en un videojuego de beisbol para ejecutar el popular tema, pero empezó a tocarlo oficialmente en 1996. El instrumento: un regalo que el Niño Dios le trajo a su hermano, pero él se quedó.

“Mi padre entró como jardinero, luego se encargó del audio y después de lo eléctrico. El estadio es mi vida, antes de que yo naciera ya era parte de mí.”, dijo a El Heraldo de México.

Las notas van de más a menos, en tiempo y tono, para terminar con una nota aguda que da pie a cuatro teclas más que arrebatan el “¡Atlas!” de la afición. “En su momento le pedí al responsable de la porra que gritaran ¡Zorros!, pero me sugirió mejor el nombre del equipo y se quedó”, contó.

El equipo y el Jalisco han visto desfilar aficionados, jugadores y directivas. También los ojos de Andrés, quien ejecuta las melodías en cada partido: “Tocar en vivo es parte de la esencia, incluso cuando me equivoco. Otros ponen todo grabado. Me tocó ser la voz del estadio en las finales y decir que éramos campeones”, compartió, entre otras anécdotas.

“En la final, en el sonido local dije que iba por los atlistas que ya no estaban. La gente empezó a levantar fotos de quienes ya habían muerto. Se me erizó la piel. Mi padre me traía desde que yo era bebé, por eso pertenecer al staff me deja sin palabras”, relató, emocionado.

El ingeniero de audio consideró que “para bien y para mal, Atlas es un equipo muy apasionado, y el Estadio Jalisco representa la cúspide de esa pasión, de ver niños que apenas aprendieron a caminar y ya los traían”.

El Coloso de la Calzada Independencia lleva la música por dentro gracias a Andrés Cruz, quien abraza al inmueble en su 65 aniversario: “Muchas felicidades. Dios quiera que pase la prueba del tiempo y que se siga actualizando como hasta el momento. Hay Estadio Jalisco para buen rato”, concluyó.

Números y bullets

3 horas de cada partido Andrés Cruz llega para alistar el audio del estadio.

55 mil personas le caben al estadio, según la Liga MX.

1954, año en que Alberto Alvo, exdirigente del Atlas, propuso construir el estadio .

18 millones de pesos de la época costó el estadio Jalisco.

18 meses tardó la construcción del inmueble, tres menos de lo pactado.

1er gol en el Estadio Jalisco fue del argentino Norberto Boggio.

1er título de Liga MX que tuvo el Estadio Jalisco fue en el AP. 2021.

Los estadios piden autorización a la Liga MX para usar un tema de animación.

Antes del Jalisco, el Parque Oro fue sede del Atlas (en Oblatos).

Atlas 0-2 contra San Lorenzo de Almagro, duelo inaugural del Jalisco (1960).

Atlas y Leones Negros comparten el inmueble actualmente.

Alfredo Pistache Torres, primer jugador en pisar la cancha.

En 1968 fue ampliado de cara al Mundial de México 1970.

Casio SA-1 es el modelo del pianito que usa Andrés para iniciar la arenga.

Por Francisco Domínguez

EEZ