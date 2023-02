La Casa de los Famosos: Arturo Carmona y Dania Méndez son la nueva pareja, así se declararon su amor

En esta nueva temporada de La Casa de los Famosos cada vez las cosas se ponen más intensas pues dos integrantes de este reality show ya se confesaron que se gustan e incluso comenzaron los celos entre la nueva posible pareja.

Se trata de Arturo Carmona y Dania Méndez, quienes luego de varios días por fin se decidieron a decirse de frente que se gustan, incluso se pidieron uno al otro que no tengan ciertas actitudes con otros integrantes de la casa que los ponen celosos mutuamente.

Dania Méndez y Arturo Carmona, la nueva pareja

Pese a que mucho se rumoreó que Arturo Carmona podría iniciar una relación con Aylín Mújica, esto solo se trató de una mal interpretación por parte de la actriz quien le confesó a “La Jefa” que pensó que las atenciones que tenía con ella el ex de Alicia Villarreal eran algo especial.

Incluso Aylín Mújica lloró al confesarle a “La Jefa” que se sintió vulnerable al pensar que podría darse algo con Arturo Carmona, sin embargo, ahora tiene claro que el exfutbolista está interesado en Dania y ella en él por lo que ha decidido “pintar” su raya y mantenerse al margen.

Y es que Dania Méndez y Arturo Carmona por fin hablaron de la atracción que sienten el uno por el otro pues en un momento en el que ambos estaban solos y pusieron las cartas sobre la mesa, aceptaron que se gustan mutuamente.

Por su parte, Arturo Carmona le dijo a Dania que ella le está dando pie a Pepe Gámez para que éste piense que tiene una oportunidad con ella pues es muy coqueta y él la observa todo el tiempo.

Por su parte Dania también le dijo a Arturo que ella ve que sigue con muchas actitudes que pueden confundir a Aylín Mújica por lo que el exfutbolista aseguró que estará atento a su forma de ser con las demás personas para que no haya confusiones.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la seguridad de Dania al decirle de frente a Arturo que pese a que veía que él estaba muy cerca de Aylín ella estaba tranquila pues sabia perfecto que la que le gustaba era ella y no la rubia.

“Yo sé perfectamente que la que te gusta soy yo”, dijo Dania a Arturo

En lo mismo quedó Dania, en ya no ser tan amable con Pepe para no crear falsas ilusiones y durante la plática, la ex Acapulco Shore aseguró que sentí felicidad al darse cuenta que Arturo la celaba, y éste solo soltó una carcajada pero jamás negó lo dicho por la pelinegra.

