Natalia Téllez relata la vez que corrió a su esposo de su casa por "culpa" de la hija de Consuelo Duval

Sin duda alguna, uno de los programas de televisión favoritos por hombres y mujeres es el de “Netas Divinas” el cual es conducido Galilea Montijo, Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez y Consuelo Duval quienes tienen una gran química y amistad, dentro y fuera de pantalla.

Tal es la buena relación de “Las Netas” que e incluso se visitan en sus casas tal y como una ocasión que Consuelo Duval fue a ver a Natalia y a su hija Emilia, sin embargo, esta visita estuvo a punto de costarle el matrimonio a Téllez y todo por la “culpa” de la hija de su compañera.

¿Qué pasó?

Durante una emisión de “Netas Divinas”, Natalia y Consuelo Duval recordaron la vez que Téllez casi termina divorciada del padre de su hija luego de encontrar una tanga a mitad de su sala la cual pertenecía a la hija de la también comediante.

Natalia recordó que luego de la visita de Consuelo Duval, antes de que ésta se fuera pudo percatarse que en el lugar donde estuvo sentada la comediante había una tanga la cual se la dio pues supuso que pertenecía a ella, sin embargo, Consuelo hizo una cara de repugnancia y negó que dicha prenda le perteneciera por lo que siguió su rumbo y se fue del departamento de Natalia.

"No dijo así, lo vio e hizo.. 'Ay, ¡no!', y se fue en el elevador. No era un pedazo de tela, era una tanga, que cuando Consuelo se paró yo encontré una tanga diminuta, ínfima. Lo primero que pensé fue: 'aquí estaba sentada Consuelo, es de Consuelo', y ella que es un caos tiró la bolsa, 'ay el regalo de la niña', entonces lo primero que hice fue 'tranquila, Consuelo esto es tuyo', dándolo por hecho y reaccionó con un put* asco que yo rebobiné y dije 'obviamente Consuelo ha dicho siempre que no le gustan las tangas, que ella nunca usaría eso, no usa pijamas con resorte porque le molestan, ¿crees que va a usar un resorte en medio de las n*lg*s?'". dijo Natalia

Foto: IG @natalia_tellez

Natalia corrió a su novio de la casa

Ante esta situación, Natalia recordó que en más de una ocasión Consuelo Duval ha dicho que no le gusta usar tangas por lo que rápidamente hiló las cosas y fue con su esposo a confrontarlo y a pedir una explicación del por qué apareció una tanga en medio de su sala.

"Le dije a Antonio: '¿de quién es esta tanga?' Y él se puso pálido y me dijo 'yo no, de Consuelo', y yo le dije 'me acaba de decir hijo de tu put%& madre que esta tanga no es suya', me responde 'no tengo idea esa tanga de quién es, pues si yo estaba aquí con la niña', y yo: '¿con la niña y alguien en tanga?' porque en mi cabeza fui hilando que era ilógico". recordó Natalia Téllez

Luego de este reclamo Natalia, recuerda que le dijo a su esposo que se fuera de la casa y diera una vuelta para pensar bien las cosas y cuando supiera qué decirle regresara para hablar como adultos que son además de ambos estar más tranquilos.

Fue entonces que Natalia recuerda que su esposo tomó su gorra y se salió de la casa para “pensar las cosas”, sin embargo, minutos después de que éste saliera recibió una videollamada de Consuelo Duval en la que también apareció Pai, la hija de la también comediante y ésta le explicó a Téllez que la tanga pertenecía a ella.

"Aparece Pali en la pantalla y me dice 'Natalia, Natalia, es que mi mamá se llevó mi bolsa, esa tanga en mía', y yo ya le había dicho al otro que era un hijo de p%/%& y que se fuera a caminar". dijo Natalia Téllez

Y es que, al inicio del relato, Consuelo Duval hizo la aclaración que tanto ella como su hija Pali por coincidencias de la vida tienen una bolsa de la misma marca y mismo modelo la cual a cada una se las regalaron diferentes personas, por lo que al salir de casa la actriz y comediante no se percató que la bolsa era en realidad de su hija pues no la abrió para nada.

