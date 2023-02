Pati Chapoy y Yuridia: así surgió la rivalidad entre la conductora de Ventaneando y la cantante

Pati Chapoy y Yuridia han vuelto a revivir la pelea que mantienen desde hace varios años, debido a que la cantante recientemente contestó a las declaraciones de la periodista de espectáculos, quien indicó que no quiere hablar con "Ventaneando". Sin embargo, la intérprete de "Ángel" se defendió y reveló que tanto el programa como su titular han hecho una campaña de desprestigio en su contra. Los fanáticos se encuentran muy desconcertados, ya que pocos saben cómo surgió la rivalidad entre la conductora y la artista.

La titular del programa de Tv Azteca recientemente habló con "El Escorpión Dorado" y en una dinámica de preguntas fue cuestionada sobre su relación con la cantante. Chapoy destacó que Yuridia está molesta con ella desde que apareció en La Academia y los conductores resaltaron que estaba "gorda"; aseguró que a partir de ese momento no quiere hablar para las cámaras de "Ventaneando" y lo tiene vetados.

Así empezó la rivalidad de Pati Chapoy y Yuridia

Aunque la periodista de espectáculos aseguró que el descontento de la originaria de Hermosillo, Sonara, es porque criticó su cuerpo, la intérprete salió a aclarar la situación y destacó que, además de los comentarios desagradables, otro de los motivos fue que después de que salió de La Academia los reporteros de la televisora del Ajusco la acosaban a ella y a su familia, pues la perseguían hasta su casa y a sus hermanos a la escuela.

La artista destacó que en ese momento sólo tenía 18 años y que hasta pensó en atentar contra su vida. "Contemplé morirme, porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa al débil en lugar de cambiar", sentenció la cantante quien insistió que el programa hizo una campaña de desprestigio en su contra, ya que posiblemente querían apoyar a otro talento o bien no era "manipulable" para la empresa.

Los fanáticos de Yuridia han comenzado a buscar pruebas de la serie de ataques que Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando han hecho en su contra. En 2014, la conductora del programa de espectáculos dijo que la cantante había sido contratada por el gobernador de Sonora y tras negarse a presentarse, mandó por ella con la policía. Después tuvo un problema en un show en Guadalajara, Jalisco, y a pesar de que ofreció una entrevista donde aclaró la situación, los comentarios negativos siguieron hasta que la intérprete de "Que agonía" ya no quiso hablar con el medio.

También durante una entrevista con "El Escorpión Dorado", la cantante recordó los problemas que tuvo con Chapoy y aseguró que en aquel momento ya todo estaba bien: "No me cae mal; a mí mis fans no me caen mal… Es YuriFan, YuriLover”, indicó con el humor que la caracteriza y agregó que los conductores de ese programa fingen sus personalidades: “Por ejemplo, Daniel Bisogno lo conoces en la vida real y es súper tímido y amable, generoso y atento; todo mundo tiene sus personajes ahí, yo llegué tarde a lo de los personajes”.

SIGUE LEYENDO:

Pati Chapoy y Daniel Bisogno tiene fuerte pelea en Ventaneando: "No creo lo que estás diciendo"