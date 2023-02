VIDEO| Lyn May le escribe una canción a Gerard Piqué y se le va con todo: "Gigoló pues vendes tus placeres"

El rompimiento de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de los más polémicos en los últimos tiempos, pues desde que se conoció la noticia los ojos del mundo se centraron en los pleitos legales que vendrían con la custodia de sus hijos, Milán y Sasha; la distribución de los bienes que acumularon a lo largo de esta década de relación; la infidelidad del exfutbolista español con Chia Clara Chía Martí.

Y desde luego, la difusión del tema “BZRP Music Session número 53”, el pasado 11 de enero, que rompió la visitas de streaming, donde Shakira hizo varias referencias al exfutbolista, con quien estuvo 12 años, además de su nueva pareja, Clara Chía Martí.

Algunas de las frases que se volvieron virales en redes sociales incluyen referencias a su éxito “Loba” y comparaciones con marcas de relojes y automóviles de lujo. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música / perdón que te salpique”, son algunas de ellas.

Con la polémica que generó la ruptura de la cantante colombiana y el ex defensa del Barcelona , no se hicieron esperar los pronunciamientos de los famosos a favor o en contra de Shakira o Piqué y en este caso Lyn May no fue la excepción, quien se declaró “team Shakira” y le escribió una canción al también empresario español.

Lyn May ha participado en más de 40 proyectos de teatro, cine y televisión. Foto: Especial

Lyn May se declara “team Shakira” y le dedica canción a Piqué

La famosa vedette de 70 años de edad, quien sigue vigente en el mundo artístico, se declaró “team Shakira” y le escribió una canción a Gerard Piqué. “Le vengo a dedicar una canción Piqué, porque me me ofendió muy feo a mi amiga Shakira, a mi adorada Shakira”, dijo.

“Estoy enojada porque él quiere ser presidente del Barca, se agarró a la sobrina de uno de los dueños del Barca, porque quiere ser presidente él; entonces, no es amor, es interés; es un Gigoló, es un vividor, es un cabrón”, sostuvo Lyn May.

La también actriz expresó su admiración por Shakira y aseguró que la cantante colombiana "es la mejor de todas".

“No me simpatizaste cuando te conocí, pero al pasar el tiempo me namoré de ti. No me importó saber que eras un vividor, quise cambiar tu vida llenándote de amor. Vividor, eso es lo que tú eres. Gigoló, pues vender tu placeres", cita la canción que Lyn May le escribió a Piqué.

"Vividor, en verdad a nadie quieres, Vividor, explotador de mujeres”, continúa la composición de la vedette mexicana.

Lyn May interpretó su composición musical en el programa "De Primera Mano".

