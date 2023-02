Eric del Castillo habla de la supuesta relación que tuvo con Lyn May y la extraña reacción de su esposa sorprende

Sin pelos en la lengua, como es su costumbre, Lyn May le aseguró a varios medios de comunicación que ella y don Erik del Castillo sostuvieron un romance cuando comenzaron sus carreras. Ante tales declaraciones, la prensa rosa corrió a preguntarle al primer actor si esto fue cierto; sin embargo, la nota la dio su esposa Kate Trillo, quien al escuchar la duda no pudo ocultar hacer un gesto de "fuchi" y reclamarle de inmediato a su marido.

"¿Lyn May? ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cómo no me habías dicho", dijo la madre de Kate del Castillo, mientras que el también guinista no pudo ocultar su risa y mencionar que "si hubieran sido 50 años atrás, digamos, Lyn May está guapísima", mencionó ante el júbilo de los comunicadores. Con lo que hizo una negativa rotunda de las palabras de la vedette sin dejar de ser un caballero.

Sobre los rumores de u supuesto delicado estado de salud Erik del Castillo explicó que se siente bien a pesar de que algunos medios de comunicación lo han "matado, ya me han crucificado, ya me han enfermado. No, no, no, bendito sea Dios estoy bien". De igual manera mencionó que no procederá de manera legal contra nadie, pues a su edad ya está harto de los chismes. Ahora, sólo le preocupa que sus familiares y amigos le marquen angustiados ante las fake news.

¿Qué fue lo que dijo Lyn May sobre Erik del Castillo?

Para nadie es un secreto que Erik del Castillo y Lyn May se conocen, pues ambos trabajaron juntos en proyectos como "Perro callejero". Sin embargo, esto no quiere decir nada o al menos eso partecía hasta que la acapulqueña decidió revelar un presunto secreto a la ligera: que fueron amantes durante su juventud.

La vedette aclaró que los hechos ocurrieron mucho antes de que ambos se casaran. "Estábamos jóvenes y fuimos amantes, pero ya pasó. Estábamos trabajando, hicimos varias películas... y cuando él estaba empezando y yo estaba empezando mi carrera, nos conocimos y nos hicimos novios", reveló con singular alegría.

Aunque esto ha sido puesto en tela de juicio y el mismo Erik del Castillo lo desmitió, Lyn May es una vedette que ha realizado varias confesiones sobre el mundo del espectáculo, medio que la cobijó después de tener una infancia y adolescencia bastante complicada.

