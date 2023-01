Team Shakira o Team Piqué: Arderse ¿empodera?

Para el escritor Nicolás Alvarado, cuando Brad Pitt y Angelina Jolie filmaron la película “Mr. & Mrs. Smith”, la cinta no solo fue un éxito en pantalla sino que redundó en un romance entre ellos. Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston, lo que desató un escándalo de proporciones más o menos razonables, entonces la prensa se dividió entre “team Aniston” y “team Jolie”.

La compleja (in)moralidad

En aquella época era muy fácil tomar esa decisión; si una persona creía en los valores tradicionales, en la familia, en ser decente y buena persona era “team Aniston”; o si quería tener ondita, quería ser edge, quería ser cool, creía en una sexualidad libre y vivificante entonces era “team Jolie”.

De acuerdo con Nicolás en aquella época, él era “team Jolie”, en la que por supuesto, no había “team Pitt” en realidad, sea porque el patriarcado hubiera exculpado a Brad Pitt de cualquier dolo en esta ecuación o porque lo hubiera cosificado y reducido a mero estatuto de objeto sexual como en "Thelma y Louise" por ejemplo, ya había antecedentes para esto.

Nunca quedó muy claro, porque no era una gran discusión, lo único que resultó fue un gran pretexto para vender camisetas que decían “team Aniston” o “team Jolie” y que la gente lucía por las calles.

¿Team Shakira o Team Piqué?

Casi 20 años después, estalló un nuevo escándalo, Piqué, un famoso futbolista dejó a Shakira, una famosa estrella de la canción, después de engañarla durante un tiempo con una señorita cuyo nombre poco importa, quien tiene 22 años y a partir de este momento se desató un gran escándalo cuyo momento culminante es una canción que compuso Shakira en dónde hace disección frontal, directa, jocosa y hay quien dice que hasta ardida de lo que sucedió.

Nicolás cuenta que a partir de este lanzamiento sucedió algo curioso, pues el equipo de producción le pidió hablar del tema, pero no estaba seguro si podía abordar un situación que bien podría cubrir la revista TVNotas.

“¡Oh sorpresa! Al día siguiente, la ciudad, el país, el mundo, Laura Manzo, hablaban de Shakira y de Piqué y hablaban de esta canción como un hito en la historia del feminismo contemporáneo. Yo no soy team Piqué, la gente que se porta mal con su pareja no merecen perdón, pero tampoco soy team Shakira, la canción me parece una vulgaridad atroz”, relató Nicolás bastante sorprendido.

Arderse ¿empodera?

De acuerdo con la periodista Laura Manzo, quien es experta en temas de feminismo, la canción es una prueba de que el asunto estalló y que quizá de algo se habrá enterado Shakira para responder de esta manera.

“Las mujeres han sido abusadas a lo largo de la historia, entonces cuando las mujeres deciden hablar sucede que reciben una cantidad de críticas tremenda sobre sus declaraciones. La verdad es que las mujeres no sabíamos cómo reaccionar, pero lo que sí sabíamos es que nos teníamos que quedar calladas en el trabajo, en casa, en el entorno más familiar íntimo, fuera algún tío, el propio padre, sabías que te tenía que quedar callada. No es el caso de Shakira, quizá no hubo abuso, pero sí hubo una traición y no se tiene que quedar callada cuando él fue quien la traicionó”, puntualizó la periodista.

