Chiara Ferragni manda poderoso mensaje feminista y dedica unas palabras a su niña interior: "No tengas miedo de ser quien eres"

La moda es un medio de expresión que no sirve únicamente para sumergirse en los esbozos de lo agradable estéticamente hablando, pues en más de una ocasión atuendos de importantes firmas de ropa han mandado un poderoso mensaje gracias a sus diseños, tal y como cuando en 2020, Natalie Portman decidió llevar una capa que llevaba bordados los 8 nombres de las directoras que merecían estar nominadas en los Premios Oscar y que al final no fueron reconocidas por La Academia.

En aquella ocasión, fue Dior la prestigiosa firma que se encargó de expresar un ámbito de la lucha feminista, compañía de moda que en días recientes dio mucho de qué hablar durante el Festival de San Remo, evento en el que se encargó de vestir a la empresaria italiana Chiara Ferragni, quien de la mano de sus atuendos decidió mandar un mensaje de empoderamiento femenino.

Fue así que al utilizar un vestido inspirado la imagen de "Eva, la primera mujer en la historia inducida a sentir vergüenza", la famosa influencer decidió dedicar unas palabras a todas las mujeres del mundo, incluida su niña interior, quien tuvo que vivir con miedo a expresarse y ser quien realmente era.

Este fue uno de los cuatro atuendos con los que la influencer transmitió poderosos mensajes durante el evento / IG: @chiaraferragni

"Sabes que como mujer tendrás que enfrentarte a muchas batallas; desde tener que trabajar el doble de un hombre para que te tomen en serio a no poder vivir libremente en tu cuerpo porque si lo tapas eres una monja y si lo muestras eres una put*, cada día leerás cientos de comentarios que te recordarán el sexismo que desafortunadamente está normalizado. Enfréntalos y no tengas miedo de las consecuencias que pueda tener ser quién eres", dijo Chiara Ferragni en una parte de su discurso.

En este punto, la influencer dejó en claro que ser mujer no es una limitante, pues, aunque tengamos que luchar y gritar para cambiar la mentalidad de la sociedad machista, lo cierto es que vivimos en una época en la que ya no nos limitamos, pues buscamos generar un cambio por medio de nuestras acciones inundadas de emociones que surgen a partir de una historia repleta de injusticias en contra de las mujeres, quienes son juzgadas por su manera de ser, de vivir la sexualidad, de expresar sus ideas y de vestirse.

Por ello, Chiara Ferragni no dudó en dirigirse a su propia "yo pequeña", a quien le expreso el mensaje de aliento que le hubiera gustado escuchar durante su infancia: "¿Sientes el latido de mi corazón? ¿Sientes todas estas emociones? Me gustaría abrazarte, pequeña Chiara, y decirte que no dudes quién eres, porque al final todo saldrá bien. Estoy orgullosa de ti".

Dichas palabras fueron entabladas por la personalidad de Internet mientras usaba el llamado "vestido desvergonzado", pieza que forma parte de la colección de atuendos que la bella influencer utilizó durante el Festival de San Remo 2023, y que, reproduce el cuerpo natural y liberado de esa vergüenza que siempre nos han impuesto a todas, empezando por Eva, la primera mujer en la historia que se avergonzó de su desnudez.

El poderoso mensaje feminista detrás de los atuendos de Chiara Ferragni

Sin embargo, ese no fue el único look de Chiara Ferragni que se robó las miradas durante el festival, ya que la italiana, de la mano de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, lució cuatro vestidos con fuertes mensajes que son un grito en contra del patriarcado.

En esta pintura está inspirado el vestido de la italiana / IG: @chiaraferragni

Los otros tres atuendos son los llamados: "vestido del odio", "vestido manifiesto" y "vestido jaula", prendas exclusivas que son parte de una colección de moda feminista que ha generado mucho ruido en las redes. El primero lleva frases de odio bordadas en perlas negras, mismas que fueron sacadas de los comentarios que los haters han depositado en algunas de las fotos publicadas en la cuenta de Instagram de Chiara Ferragni. La idea surgió de la mente creativa de Maria Grazia Chiuri quien decidió plasmar estos insultos "sobre un fondo blanco como la página de un libro que narra ese odio infructuoso contra el que luchamos cada día”.

Por su parte, el "vestido manifiesto" es una prenda de seda que lleva bordada la frase "Pensati libera", que en español se traduce a "Pensar te hace libre", palabras que pretenden inspirar a todas las mujeres a sentirse libres de salir del papel que la sociedad les ha impuesto por su género. Finalmente, según una publicación de Instagram de Chiara Ferragni, "el vestido jaula busca liberar a las nuevas generaciones de los estereotipos de género en los que las mujeres se han sentido encerradas".

