VIDEO | "No se achiquen para caber": el poderoso mensaje de amor propio que mandó Mariana Botas a las mujeres

¿Cuántas veces te has aferrado a una relación que no es buena para ti? ¿Has llegado a traicionarte por dar todo de ti en un noviazgo? ¿Alguna vez tuviste que minimizarte para que tu relación funcionara? Si respondiste que sí al menos a una de estas preguntas es probable que ya hayas tenido una relación tóxica, pero ¿qué te asegura que no caerás en otra? Lo único que te puede salvar es amarte más a ti de lo que amas a alguien más, porque solo así sabrás qué es adecuado para ti y cuáles son las señales de alerta que indican que es momento de alejarte.

Sin embargo, al igual que muchas personas, Mariana Botas confesó en "Envinadas" que hay ocasiones en las que, aunque tú estás plenamente consciente de que esa relación no da para más, hay algo que te hace aferrarte a ella, puede ser la costumbre, la curiosidad o la esperanza de que todo cambiará.

Pero al final, es más sencillo cambiar de persona que cambiar a la persona. Por ello, en compañía de Daniela Luján y Jessica Segura, la actriz de "Una Familia de Diez" decidió dar un importante mensaje a las mujeres, el cual curiosamente le fue brindado por su terapeuta y consiste en valorarse como mujer.

Al igual que sus compañeras, Mariana Botas siempre aprovecha para acercarse a sus fans por medio de anécdotas

"Lo que iba a decir es que de repente en este rollo de que te traicionas a tu propia intención y dices 'es que no es ahí ni es con esa persona o en ese trabajo o equis', entonces entra esta frase que es muy cierta y que también me la han dicho en terapia y es que 'te achicas para caber'", señaló Mariana Botas.

En este sentido, la conductora del podcast creó una reflexión en Daniela Luján y Jessica Segura, quienes asintieron con la cabeza en señal de que ellas también habían vivido algo así, lo cual fue coronado por un brindis por todas las veces que habían incurrido en esta práctica, dando un valioso consejos a sus escuchas, el cual consiste en no achicarse para caber.

Y aunque en primera instancia y siguiendo con el relato de Mariana Botas esto aplica para relaciones de pareja, lo cierto es que tal y como ella misma señaló, lo mismo puede aplicarse para amistades y otras relaciones, incluso laborales, las cuales no solo te estén desgastando emocionalmente, sino que te impidan florecer como la mujer poderosa que eres.

De hecho, a pesar de que "Envinadas" es un programa enfocado al público femenino, lo cierto es que este consejo no tiene género, pues ninguna persona merece estar en un lugar en donde no la valoren y la hagan sentirse menos de lo que realmente es, porque quien te quiere te quiere ver feliz y no marchita.

SIGUE LEYENDO:

Jessica Segura revela cómo lidian ella y Mariana Botas con la depresión de Daniela Luján: "No queremos atosigarla"

FOTOS | Mariana Botas da cátedra de estilo con bikini juvenil perfecto para vacacionar