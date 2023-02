Susana Zabaleta revela cómo fue el día que terminó humillada por Silvia Pinal: "¡Ay, perri!"

Susana Zabaleta acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que confesó haber sido humillada por Silvia Pinal por la culpa de un regalo de sus pretendientes, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que hay que saber acerca de esta anécdota que la talentosa actriz y cantante regiomontana recordó con mucho humor.

Esta historia de Susana Zabaleta fue contada durante su participación en el programa de Multimedios llamado “Se lo dijo”, el cual, es conducido por Miguel Díaz y durante la entretenida charla, la cantante de 58 años habló sobre cómo ha sido su complicado andar por el ambiente artístico y fue aquí donde contó diversas anécdotas que la ayudaron a forjar el carácter que le ha dado un selló único dentro de la farándula.

En otro momento de la entrevista, Susana Zabaleta señaló que precisamente gracias a su fuerte carácter se ha permitido rechazar a una gran cantidad de hombres que pretenden conquistarla con costosos regalos y fue aquí donde aprovechó el tema y recordó que en alguna ocasión un misterioso galán la sorprendió con un ostentoso presente y que al presumírselo a Silvia Pinal terminó humillada por “La Gran Diva del Cine Mexicano”.

“Trabajamos juntas la Pinal y yo en “Amor, dolor y lo que traía puesto”, entonces le dije ‘mira lo que me mandó un fan que está intentando seducir y no sé qué’ y me dice ‘¿qué te trajo, qué te trajo?’, entonces lo abro y era una pulsera de Pandora y me dice ‘¡Ay, antes nos daban Cadillacs y se fue’ y dije ‘¡Ay Perri!’ me dijo ‘antes era la misma cajita pero con una llaves que decían ‘Cadillac’ o lo fue fuera’”, comentó entre risas Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta y Silvia Pinal compartieron créditos en "Amor, Dolor y lo que traía puesto". Foto: Especial

Cabe mencionar que, Susana Zavaleta señaló que no se sintió ofendida con el comentario de Silvia Pinal pues considera que ‘eran otras generaciones’ y que le pareció graciosa dicha situación, no obstante, aseguró que debido a que es una mujer empoderada decidió rechazar este tipo de regalos para ser ella quien los dé pues confesó que le gusta consentir a sus parejas.

