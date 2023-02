Apio Quijano anuncia su retiro de las redes sociales “por respeto al proceso de Erik Rubín y Andrea Legarreta”

Tras haber sido señalado como “el tercero en discordia” entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, el integrante de Kabah, Apio Quijano, dio a conocer que optará por ausentarse de las redes sociales para privilegiar su salud mental antes los escándalos y por respeto al complicado proceso que se encuentra atravesando la ahora expareja, por lo que su anunció generó todo tipo de opiniones.

“Por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik (Rubín) y Andrea (Legarreta) y por respeto a mi persona”, fue el texto que escribió Apio Quijano.

Como se mencionó antes, el anuncio de Apio Quijano generó todo tipo de opiniones pues mientras la gran mayoría de sus seguidores le manifestaron su apoyo otros más aprovecharon para hacer distintas especulaciones pues señalaron que su huida de redes sociales podría interpretarse como aceptar su culpabilidad y de más cosas por el estilo, sin embargo, el cantante ya no respondió ningún comentario pues tras su comunicado cumplió su palabra y se alejó de las plataformas digitales de forma temporal.

“Qué me dejen en paz” pide Apio Quijano

Luego de los señalamientos en su contra, Apio Quijano compareció ante diversos medios y aseguró que no tiene nada que ver en la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta pues detalló que lo que se ve encima del escenario es solo actuación, por lo que pidió que lo dejaran en paz.

“La verdad es que ya, que me dejen en paz, si no es una cosa es otra, ¡caray!, de verdad no tengo nada qué decir, creo que como están aventándole mucho por el lado de 90’s y por la parte de actuación que hacemos en el escenario, nada qué ver, es un show, o sea, nada más, y claro, es un buen amigo, tan tan”, señaló molesto el integrante de Kabah, quien desde hace más de seis años se declaró abiertamente homosexual.

Apio Quijano y Erik Rubín fueron relacionados sentimentalmente por sus actuaciones en el "90's Pop Tour". Foto: Especial

Por su parte, Erik Rubín también salió a hablar del tema y respaldó las palabras de Apio Quijano al reiterar que sus acercamientos en el escenario son solo parte del show, además, calificó de “idiotas” a las personas que se han encargado de difundir estas versiones.

"¿Oigan es neta?, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. ¡Señores es un show! Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny, se acercan, se tocan se abrazan, es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes, sucedió lo mismo con mi compañera Melissa, hace unos meses, igual, nos acercamos, cantamos, nos abrazamos y entonces ya seguro tenemos algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiota", finalizó Erik Rubín.

Erik Rubín y Andrea Legarreta no han ofrecido más detalles de su separación. Foto: IG: andrealegarreta

Es importante señalar que hasta ahora, Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen firmes al asegurar que su ruptura no tuvo nada turbio detrás y que si decidieron terminar únicamente fue porque “su amor de transformó” así como sus objetivos de vida, no obstante, han reiterado que su separación se originó en un ambiente de cordialidad y así es como pretenden seguir tratándose por el bien de sus hijas.

