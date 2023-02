Querida conductora de "Hoy" le dedica mensaje de apoyo a Erik Rubín tras ruptura con Andrea Legarreta

Erik Rubín, cantante mexicano y la más famosa conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, anunciaron su separación luego de dos décadas de estar juntos; a travé sde sus redes sociales, informaron que el amor entre ellos se ha transformado, por lo que decidieron continuar sus caminos por separado.

A pesar de ello, han dado a conocer de diversas maneras, tanto en redes sociales como frente a la prensa, que no existe ningún desacuerdo entre ellos, no hubo peleas, no hubo infidelidad, ni mucho menos algo turbio y oscuro que pudieran sacarles en los próximos meses. Al contrario, por el bien de su familia y de sus hijas, todo fue en buenos términos.

La pareja anunció su separación de manera cordial y respetuosa. Crédito: Cuartoscuro

Ante esto, fueron numerosos los rumores que hubo en las redes sociales por una supuesta infidelidad del cantante; los terceros en discordia fueron sus compañeros del 90's Pop Tour, Apio Quijano, cantante de Kabah, y Melissa, cantante de JNS, por videos donde se les ve muy cerquita en el escenario.

Ante esto, el propio Rubín salió en su defensa y la de sus compañeros. En un video de Instagram informó que no existe punto de comparación entre lo que sucede en la vida real y lo que pasa en las tarimas de algún escenario, donde simplemente hacen shows montados y actuaciones para darle a público un espectáculo interesante.

"Me queda claro que hay gente muy idiota", dijo el cantante con visible enojo, pues las páginas de Facebook, Instagram y Twitter malintencionadas convirtieron el tema en una tendencia nacional.

En diversos medios y publicaciones han negado que exista una pelea. Crédito: Instagram / @erikrubinoficial

Conductora de "Hoy" brinda su apoyo a Erik Rubín

A través de un comentario, se manifestaron diversos conductores de "Hoy" como Galilea Montijo o Paul Stanley, incluso la mismísima Andrea Legarreta, quienes le brindaron todo su apoyo al cantante para que no se deje caer por los comentarios que circulan por las redes sociales, y que suelen ser malintencionados.

Por su parte, sorprendió que una de las compañeras de Andrea Legarreta se hiciera presente en la publicación para escribir un mensaje de total empatía y apoyo a Erik Rubín, dejando claro que todos los que conozcan mínimamente el medio saben que lo que ocurre en el escenario, se queda en el escenario.

"Son ganas de fregar, porque nadie en su sano juicio, conocido el medio y a ustedes como artistas podría pensar eso, sacar de contexto lo que pasa en el escenario para molestar es bajísimo", escribió la conductora Andrea Escalona, hija de la productora de "Hoy", Magda Rodríguez, quien murió en el mes de noviembre de 2020.

Compañeros de Andrea Legarreta le mandaron mensajes de apoyo. Crédito: Instagram / @erikrubinoficial

Andrea Escalona llegó a la emisión el día 12 de marzo de 2018 junto a su madre, Magda Rodríguez, en un movimiento que sorprendió a todos, debido a que se trataba de una de las productoras más queridas de la competencia, TV Azteca, e incluso fue quien creó el formato de "Enamorándonos".

DEsde entonces, Andrea Escalona se ha convertido en una de las favoritas, y más longevas conductoras de la última etapa. Su tía, la también productora Andrea Rodríguez, es quien está a cargo de la producción desde la muerte de Magda, y el programa continúa cosechando éxitos.

