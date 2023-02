Livia Brito revela que fue abusada sexualmente por Danny Frank: “Llegó al punto de violarme”

Livia Brito acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una fuerte revelación que estremeció a toda la industria del entretenimiento pues resulta que la actriz cubana confesó haber sido violentada de manera sexual por su expareja, el cantante, Danny Frank, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo lo que dijo la también modelo sobre este oscuro pasaje de su vida.

Estas fuertes revelaciones de Livia Brito fueron realizadas durante su participación en “La Entrevista” con Yordi Rosado, donde estuvo haciendo un recorrido por todas y cada una de las etapas de su vida personal y profesional, no obstante, uno de los temas que más llamó la atención fue cuando habló de sus romances y debido a ello salió a flote su larga y polémica relación con Danny Frank, con quien estuvo saliendo por alrededor de once años y fue aquí donde recordó que aunque proyectaban ser una buena pareja, lo cierto es que la llegó a pasar muy mal pues señaló que el alcoholismo del cantante deterioró la relación al punto de llegar a ser violentada sexualmente.

“Duré once años con Danny Frank y tuve muchos problemas porque él era alcohólico. Llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor y yo estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme”, reveló Livia Brito causando asombro en el también productor.

En otro momento de su relato, Livia Brito señaló que tomó medidas desesperadas para evitar seguir siendo abusada sexualmente, sin embargo, esto no detuvo al cantante, a quien también acusó de haberla violentado de forma psicológica y por si faltara algo, también lo señaló de haberle sido infiel.

“Yo ponía clavos en la parte debajo de la puerta para que él no pudiera entrar. En esa época era edecán, él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido, yo le decía que me dejara descansar. Él me engañó el Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como era, me decía que yo no servía para un cu*o”, sentenció consternada la protagonista de melodramas como “La Desalmada” y “Mujer de nadie”.

El romance de Livia Brito y Danny Frank terminó de forma definitiva en 2015. Foto: Especial

Para finalizar, Livia Brito señaló que Danny Frank llegó a golpearla para violentarla sexualmente, lo cual, la dejó marcada de por vida, no obstante, también hizo referencia al fin de su romance, en el cual, fue acusada de haberle sido infiel al cantante con José Ron y con Salvador Zerboni asegurando que tuvo que ha tenido que callarse muchas cosas pues no le importa el “qué dirán”.

“Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y no sabía cómo salir de ahí. Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo. A veces me callo muchas cosas, que digan lo que quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa”, finalizó Livia Brito.

Cabe mencionar que, hasta el corte de esta redacción Danny Frank no ha salido a responder a los señalamientos de la actriz cubana, no obstante, en redes sociales se generaron todo tipo de opiniones, incluso, decenas de internautas le recomendaron a Livia Brito denunciar el hecho ante las autoridades, pero la también modelo no ha vertido nuevas declaraciones sobre el tema.

