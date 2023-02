Desde la playa, La Bebeshita derrite la red con arriesgado micro bikini

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, casó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio una pequeña probadita del contenido exclusivo que tiene disponible en OnlyFans y dejó sin aliento a sus admiradores pues resulta que la excolaboradora de “Venga la Alegría Fin de Semana” presumió sus curvas desde la playa con atrevidos micro bikinis, por lo que, como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar para la también influencer y cantante.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “La Bebeshita” publicó las fotografías en cuestión y sus post fueron realizados con la doble intención de deleitar la pupila de sus miles de fans y de incentivarlos a que se suscriban a su perfil de OnlyFans, plataforma en la que derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

"La Bebeshita" provocó más de un suspiro con este arriesgado bikini. Foto: IG: bebeshitadany

“Es que no sé qué hacer para llamar tu atención” fue el texto que escribió para acompañar una de sus fotografías, en la cual, se dejó ver de rodillas sobre la blanca arena de una paradisiaca playa, además, dejó sin aliento a sus fans con un arriesgado traje de baño que de la zona del sostén era de color azul y tenía un corte sumamente revelador, mientras que las bragas eran blancas y sumamente diminutas.

En otro de los post de “La Bebeshita”, el cual fue realizado a través de sus historias fue directo al grano y cuestionó a sus fans si ya se estaban suscritos a su perfil oficial de OnlyFans y para incentivarlos acompañó su publicación con una fotografía tomada en contra picada en la que apareció luciendo sus curvas con un atrevido micro bikini de animal print, el cual, le permitió lucir todas y cada una de las curvas de su escultural silueta.

"La Bebeshita" posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: bebeshitadany

Como era de esperarse, las fotografías de “La Bebeshita” causaron un gran furor entre los más de 3 millones de seguidores que ostenta en la aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos sus post lograron rebasar los 20 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas para la exparticipante de reality shows como “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity”.

“Eres hermosa”, “Toda una obra de arte”, “Estás preciosa”, “Cada día más hermosa”, “Todo un bombón”, “Una verdadera reina”, “La más guapa de todas”, “Eres un sueño”, “Chulada de mujer” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó “La Bebeshita”.

¿Qué hace “La Bebeshita” tras salir de VLA?

Luego de haber sido despedida de “Venga la Alegría Fin de Semana”, Daniela Alexis “La Bebeshita” ha intensificado su actividad en plataformas digitales donde se desenvuelve como creadora de contenido y como modelo de OnlyFans, cabe mencionar que, hasta ahora, no ha manifestado tener intenciones de regresar a la pantalla chica, pese a que su nombre ha estado involucrado en distintos rumores sobre proyectos en TV Azteca y hasta en Televisa, no obstante, no ha hablado sobre el tema.

"La Bebeshita" todavía no define su futuro en la televisión. Foto: IG: bebeshitadany

Cabe mencionar que, “La Bebeshita” también tiene una carrera como cantante, sin embargo, hace algunos meses que no realiza ninguna presentación ni ha lanzado algún nuevo tema, por lo que se desconoce si seguirá explorando esta faceta en la que había obtenido un éxito aceptable.

