Mariazel derrite la red con coqueto mini vestido rosa y se confirma como la más bella

Como ya es costumbre, Mariazel acaparó las miradas en la última emisión de “Más Deporte” debido a los espectaculares outfits con los que derrocha belleza, estilo y glamour y para esta ocasión la querida “hermana disfuncional” provocó suspiros con un espectacular mini vestido que es ideal para la próxima temporada de primavera, por lo que, como era de esperarse la también actriz de origen español se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Tal y como se mencionó antes, fue durante la última emisión de “Más Deporte” donde Mariazel dio una nueva cátedra de moda y en esta ocasión, la querida conductora de 40 años impuso moda primaveral con un coqueto mini vestido de color rosa, el cual, no era tan entallado como usualmente acostumbra a vestir, no obstante, dicha prenda le permitió presumir sus estilizadas piernas debido a lo cortó que era pues le llegaba por encima de la rodilla, asimismo, la también actriz nacida en Barcelona, España complementó su look con un par de botas de gamuza en color gris.

Mariazel derrochó estilo con este mini vestido rosa. Foto: TW: @mariazelzel

Para esta emisión, Mariazel apareció acompañada de Silvia Lomelí, quien estuvo en el programa para recordar cuando estuvo al frente de dicha emisión de Televisa a finales de la década de 1990 y ambas posaron juntas para una postal que la española difundió en sus redes sociales donde quedó demostrado que todas las presentadoras que han desfilado por dicho espacio deportivo son caracterizadas por su talento y su arrolladora belleza.

Mariazel y Silvia Lomelí derrocharon belleza en "Más Deporte". Foto: TW: @mariazelzel

Tras la emisión de “Más Deporte”, Mariazel difundió algunas cuantas fotografías junto a sus compañeros de emisión, no obstante, fue ella quien acaparó todas las miradas gracias a su belleza y como era de esperarse, se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmase como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Mariazel derrocha belleza en cada emisión de "Más Deporte". Foto: TW: @mariazelzel

“Tan bella como siempre”, “Cada día más guapa”, “Chulada de mujer”, “Eres la más bella de todas”, “Un verdadero bombón”, “toda una reina” y “Simplemente preciosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Mariazel Olle Casals.

Sobre Mariazel, la figura del momento.

Actualmente, Mariazel Olle Casals figura como una de las celebridades más famosas del momento de toda la farándula pues tiene presencia en distintos espacios de Televisa en los que además de derrochar talento dentro de la conducción también ha demostrado ser una extraordinaria actriz, además, también es todo un fenómeno en redes sociales y por si fuera poco también ha demostrado ser una gran empresaria pues su ropa de marca deportiva ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento.

Mariazel es una de las celebridades más solicitadas del momento. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que, en el plano personal, Mariazel también se encuentra atravesando por un gran momento pues su matrimonio con el también actor, Adrián Rubio, es uno de los más estables y sólidos de todo el ambiente artístico, además, es una mamá más que orgullosa, pues su hija Laia ya demostró que podría seguir sus pasos dentro del ambiente artístico.

