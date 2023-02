Karely Ruiz habla como nunca sobre su salud mental: “Mi vida va sin rumbo”

Durante las últimas semanas, Karely Ruiz ha causado una gran preocupación entre sus fans debido a que confesó estar experimentando distintas afectaciones físicas derivadas por el estrés y la depresión que la han afectado durante los últimos meses, no obstante, hace apenas unas horas sorprendió a sus fans con un poderoso mensaje en el que reconoció no estar atravesando por su mejor momento, pero prometió salir adelante para seguir brillando en plataformas digitales, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que los problemas físicos y mentales de Karely Ruiz fueron ventilados por ella misma hace apenas un par de semanas atrás pues para empezar confesó haber sufrido de alopecia hace algunos meses atrás debido a que el intenso estrés al que está sometida le generó dicho problema, además, señaló que estaba teniendo distintas erupciones cutáneas que aparentemente también fueron ocasionadas por estrés.

Karely Ruiz tuvo que raparse por sus problemas de estrés. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que la estrella de OnlyFans también mencionó que dicha situación la hizo caer en un profundo estado de depresión, no obstante, luego de revelar la condición en la que se encuentra fue confrontada por sus detractores quienes la cuestionaron acerca de sus preocupaciones pues tiene más dinero del que puede gastar, pero la excolaboradora de “Es Show” estalló y aseguró que detrás de la figura pública hay un ser humano que también tiene problemas y fue clara al aseverar que “el dinero no lo es todo”.

“Mi vida va sin rumbo”, reconoce Karely Ruiz

Hace apenas unas horas, Karely Ruiz reconoció que durante las últimas semanas su vida ha estado “sin rumbo” y que no ha hecho muchas cosas productivas debido a que no se encuentra del mejor ánimo, sin embargo, aseguró que “no se dejará caer” por lo que está dispuesta a dejar este mal momento atrás y regresar con muchas más fuerzas al ruedo para seguir siendo la estrella que todos conocemos.

Karely Ruiz dejó en claro que el tener mucho dinero no le da felicidad. Foto: IG: karelyruiz

“Últimamente mi vida va sin rumbo y no estoy haciendo muchas cosas productivas porque no me siento bien, pero ya decidí echarle ganas y no dejarme caer, así que agárrense que vengo más perra que nunca, las amo mamis y a mis novios”, fue el texto que Karely Ruiz escribió en su perfil oficial de Instagram hace apenas unas horas con el cual, emocionó a sus fans por mostrarse mucho más optimista ante la desafortunada situación que está enfrentando.

Karely Ruiz se mostró optimista ante la fuerte situación que se encuentra atravesando. Foto: IG: karelyruiz

Hasta ahora, Karely Ruiz no ha revelado cuáles son las situaciones que han llevado al límite sus salud mental y física, no obstante, en redes sociales se ha especulado que dichos problemas podrían estar relacionados con toda la exposición mediática de la que es objeto pues aunque es toda una celebridad en plataformas digitales, en más de una ocasión se ha enganchado con las críticas de sus detractores, no obstante, se espera que en algún momento la propia modelo regiomontana sea quien hable sobre el tema.

