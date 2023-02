Karely Ruiz: 5 fotos de su transformación, desde sus problemas de alopecia hasta ser estrella de OnlyFans

Karely Ruiz se ha caracterizado por se una de las celebridades que comenzó a destacar por su contenido en la plataforma de OnlyFans, pues es considerada una de las más hermosas y con mejor silueta de las redes. Sin embargo, pocos recuerdan que antes de despuntar su carrera como modelo, lucía muy diferente, por eso aquí te presentamos 5 fotos de su transformación, desde aquellas en sus comienzos, pasando por las imágenes de sus problemas de alopecia hasta ser la estrella que es ahora.

La modelo y presentadora de televisión es originaria de Monterrey, Nuevo León, nació el 28 de octubre de 2000, por lo que actualmente tiene 22 años de edad. La joven comenzó su carrera en la polémica plataforma de contenido exclusivo, pero su popularidad creció el año pasado cuando posó junto Andrés García y se especuló que tras su visita, el actor había ido al hospital. Después de esto, Karely sumó cada vez más fans en sus sitios oficiales, en donde ahora acumula millones, convirtiéndose en una de las más populares.

5 fotos de la transformación de Karely Ruiz

La regiomontana ha declarado que comenzó en OnlyFans después de que filtraron unas fotos íntimas, aunque al principio aseguró que no fue fácil enfrentar esta situación, después decidió dejar pasar todo y sacarle provecho. Fue así que empezó a subir contenido a sus redes sociales, en los que daba una probadita de lo que podían encontrar en su página exclusiva y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el fenómeno de internet que es actualmente.

La modelo estaba satisfecha con su cuerpo pero decidió operarse FB @karelyruiz001

Karely no tiene pena en confesar las cirugías que se ha hecho FB @karelyruiz001

En un principio, la influencer lucía una imagen delgada y curvilínea, sin embargo, Karely decidió hacerse algunas cirugías para tener una silueta mucho más voluptuosa. “Quería mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: ‘¿Por qué yo no?’, pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio”, destacó la modelo en una entrevista en donde también indicó que fue a los 19 años que empezó hacer los cambios.

Ruiz ha alentado a sus seguidoras para que al igual que ella se operen, por lo que ha llegado a regalar unas cirugías plásticas, sin embargo, esto no ha sido pretexto para que no respete todas las corporalidades, así lo demostró recientemente cuando se lanzó contra Adrián Marcelo por sus comentarios catalogados como gordofóbicos, ya que recordó que de las características físicas de las demás personas no se habla.

La influencer sufrió alopecia por estrés FB @karelyruiz001

A pesar de que su popularidad comenzó a crecer rápidamente, hace unos días Karely Ruiz confesó que pasó por una etapa difícil debido a que sufrió problemas de alopecia, originado por una fuerte carga de estrés. Aunque no dio detalles de qué fue lo que provocó su delicado estado anímico, la presentadora de televisión destacó que esto la llevó a cortarse el cabello muy cortito, por lo que una temporada perdió su larga cabellera, pero esto no la detuvo para seguir compartiendo contenido.

Aunque la regiomontana es muy polémica, debido al contenido para adultos que comparte en sus plataformas, también ha demostrado que es una persona altruista, ya que gracias a que ahora es una estrella de OnlyFans ha podido ayudar económicamente a su familia, sobre todo a su hermana que vive con una discapacidad que le impide caminar y hablar; asimismo, ha pagado tratamientos para sus seguidores, entregado agua ante la escasez en Monterrey y repartido juguetes en Día de Reyes, entre muchas otras.

La celebridad es una de las más exitosas de OnlyFans FB @karelyruiz001

Con su personalidad y belleza a conseguido varios fans FB @karelyruiz001

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz causa alarma entre sus fans por inquietante mensaje: “Me acaba de pasar algo súper grave”

VIDEO | Karely Ruiz eleva la temperatura con bikini al estilo de la Familia P. Luche