El increíble cambio de look de Mariazel que impone tendencia

La bella Mariazel, nacida en Barcelona hace 36 años, sigue conquistando las redes sociales y derrochando talento en cada programa o red social donde sale luciendo de maravilla bikinis de diferentes colores y tamaños. La catalana se ha vuelto una de las consentidas del público mexicano, país que adopto como suyo, por su sencillez y facilidad para hacer reír y para entender el humor picante que en nuestro país inunda en las calles.

Con más de 3.7 millones de seguidores en su perfil de Instagram, Mariazel se coloca como una de las influencers más talentosas de las redes sociales. En muchas de sus fotos la podemos ver conviviendo con su familia en varias partes del mundo cuando salen de vacaciones o simplemente quiere desconectarse de la rutina.

Mariazel posando. Fuente: Instagram

Mariazel es una de las mujeres más hermosas de todas y de eso no hay dudas. Sabiéndolo, es que se encarga de confirmarlo a través de sus redes sociales donde impone tendencia con sus diversos looks y demuestra que la edad no es un impedimento para presumir su increíble y trabajada figura.

El cambio de look de Mariazel que enamoró a cientos

Mariazel, que llegó a México a estudiar actuación y danza, pero se fue quedando con su don de presentadora, hizo viral el contenido en sus historias de Instagram, que marcan que el 2023 es un año de cambios en su vida. La bella española mostró su cambio de look.

Mariazel posando. Fuente: Instagram

Rodeada de maquillistas y estilistas, Mariazel mostró su nuevo look. Cabello ondulado, dejando el lacio de lado por un tiempo, maquillaje en ojos y mejillas y mucho glamour para lo que la televisión le demanda la próxima semana.

