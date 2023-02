Desde el probador, Gaby Ramírez eleva la temperatura con entallados mini vestidos

Gaby Ramírez acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que dejó sin aliento a sus fans luego de difundir una serie de videos en los que mostró sus curvas desde los probadores de un centro comercial con varios mini vestidos que la hicieron lucir más bella que de costumbre, por lo que, como era de esperarse, las reveladoras imágenes hicieron que la exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” se llevará cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la televisión mexicana.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Gaby Ramírez estuvo difundiendo todos los pormenores de su día de shopping en familia y al llegar al área de ropa de mujer se mostró más que emocionada porque había múltiples ofertas y minutos después sorprendió a sus fans con una serie de videos tomados desde el probador pues pidió la opinión de sus seguidores para saber cómo es que lucía con algunos mini vestidos ideales para la próxima primavera.

“Me estoy probando ropa en descuento, este cuesta 299 pesos, chequen este, ¿sí o no? ¡Ay! No se me vaya a ver la cola, ¿está bonito el color no? ¿sí o no?” fueron las palabras que dijo Gaby Ramírez mientras presumía lo bella que lucía con un entallado mini vestido de color negro decorado con rosas rojas que resaltaba su curvilínea figura, además la conductora posó desde distintos ángulos para que se pudiera apreciar su belleza en todo su esplendor.

“Este es el otro, me gustó también escuche: de 649 pesos a 299 pesos. No hermanas, yo me voy a las ofertas, yo no voy a estar gastando tanto dinero y miren qué bonito está, ¿está perrón no?, miren, para que lo vean bien, ¡ay sí me gustó!”, expresó la querida excolaboradora de “Venga la Alegría Fin de Semana” mientras de medía un mini vestido de color rojo con estampados de flores, además, dicha prenda tenía un pronunciado escote y era sumamente ceñida, por lo que se resaltaron todas y cada una de sus curvas.

Gaby Ramírez presumió su belleza de todos los ángulos posibles. Foto: IG: gabrirmz

El último vestido que Gaby Ramírez presumió desde el probador era de color azul con flores, sin embargo, dicha prenda no la convenció del todo pues aseguró que era de “niña bien que va a la iglesia”, además, mencionó que dicha prenda “no le hacía forma” por lo que se mostró indecisa por comprarlo o no y por ello pidió la opinión de sus fans.

Cabe mencionar que Gaby Ramírez ya no mostró cuáles fueron las prendas que terminó por comprar, sin embargo, sus videos causaron un gran furor en plataformas digitales pues se llevó decenas de halagos de parte de sus fans, con los cuales, pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Gaby Ramírez es una de las conductoras con más estilo de toda la televisión. Foto: IG: gabrirmz

“Estás preciosa”, “Cada día más bella”, “Una reina”, “Con todo te ver hermosa”, “La más guapa de todas”, “Todo un bombón”, “Simplemente divina” y “Eres la definición de perfección” fueron algunos de los halagos que se llevó Gaby Ramírez, quien todavía no ha definido cuál será su futuro laboral en la televisión.

