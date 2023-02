VIDEO | Alexis Ayala revela detalles de su boda con Cinthia Aparicio

El amor y una de sus máximas para demostrarlo es llevarlo hasta la unión en pareja, esa que te hace comprender el día a día desde una sana individualidad que, por consiguiente, quieres compartir con la persona amada para trascender. Así es como lo siente Alexis Ayala, quien a finales de este año tiene planeada su boda con la también actriz Cinthia Aparicio.

Ante esto, Alexis atendió a algunos medios de comunicación que le esperaban frente a Televisa San Ángel. En ese momento, el histrión y productor precisó que disfruta cada momento a lado de su pareja, a quien intenta enamorar todos los días para que mutuamente se puedan sostener sinceramente.

Alexis Ayala reveló que su forma de pensar en torno al amor y al enamoramiento es seguir conquistando a su pareja Cinthia Aparicio todos los días para elegirse siempre. De la misma manera, precisó que hay cosas que se disfrutan en privado y otras no, pero lo importante es mostrar que estás para la pareja.

En este mismo sentido, aseguró que le da mucha emoción y alegría, esperanza el pensar en su boda. Admite que se llena de gratitud el llegar a esa etapa de su vida con Cinthia Aparicio.

"Ella no es el amor de mi vida, es el amor en mi vida. Me siento muy amado y ella está demostrándome eso. Leí hace poco que la mejor respuesta es decirle a alguien que me siento muy amado y yo me siento muy amado por ella", contó.