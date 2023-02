Maryfer Centeno analiza foto de Irina Baeva y Gabriel juntos: "No lo sé Rick, parece falso"

Una de las relaciones más polémicas de los últimos años, es sin duda alguna la que sostienen Irina Baeva y Gabriel Soto pues los actores en 2017 confirmaron estar juntos luego de que se señalara a la rusa como la tercera en discordia en el matrimonio del galán y Geraldine Bazán, desde entonces no han dejado de estar en medio de la polémica.

Y es que hace unos meses, la pareja estuvo en medio de rumores de una separación pues se dijo que Gabriel Soto pudo haber tenido un romance con su compañera, la actriz colombiana Sara Corrales, sin embargo esto siempre fue desmentido por la pareja quienes aseguraron estar juntos aún; recientemente se les vio juntos a Irina y a Gabriel en un evento en donde presuntamente estaban de lo mejor, por lo que Maryfer Centeno analizó el comportamiento de la pareja.

¿Aún se aman?

Y es que, aunque el famoso tiktoker Pablo Chagra compartió una fotografía en donde aparecen Gabriel Soto e Irina Baeva y el experto en espectáculos aseguró que él fue testigo de las muestras de amor que se daban el uno al otro en dicho evento.

Ante esto, Maryfer Centeno quien es experta en grafología y expresiones corporales analizó dicha imágen y en una primera instancia la mujer tituló el video como: “No lo sé Rick, parece falso”, lo que provocó mucha suspicacia.

La experta analizó la misma imagen que Pablo Chagra compartió en la que él asegura se ven muy enamorados, sin embargo, Centeno en su video afirma que la pareja estaría más preocupados por las cámaras ya que pese a que tanto Irina como Gabriel están sonrientes tal parece que podrían estar viviendo un momento de tensión, por lo que podrían hacerse aún más grandes los rumores de una ruptura.

“Puede ser que esto, en lugar de ayudar a que se disipen los rumores acerca de esta ruptura, los hagan todavía más grandes”, dijo Maryfer Centeno

Y es que la también colaboradora del programa Hoy comentó que en dicha imagen existen muchas señales que hacen más que evidente la presunta ruptura entre la actriz de origen ruso y el ex integrante del grupo Kairo.

Mayfer Centeno, explicó que en dicha foto aparecen muy sonrientes pero en ningún momento se muestran afectivos el uno con el otro y esto inconscientemente podría dejar en evidencia el distanciamiento que hay entre la pareja.

“Una teoría es que ya no quieren mostrarse públicamente, sin embargo, la realidad es que hay cosas inconscientes que evidencian un profundo distanciamiento”, dijo Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno dejó claro que entre la pareja quienes ya no se muestran como antes ya que en la imagen sus cuerpos tienen un distanciamiento, cosa que no sucedía anteriormente; y es que la experta explicó que entre una pareja que está enamorada, inconscientemente los cuerpos se buscan y esto no sucede entre Irina y Gabriel.

Finalmente, la grafóloga externó que parece que entre Irina Baeva y Gabriel Soto si existe un distanciamiento, aunque deja claro que no sabe que sucedió ni las razones por las que ya no lucen igual de enamorados que antes, pero deja claro que hay una distancia muy evidente.

