Said Pichardo: así fue su participación en Guerreros 2020, reality en el que se enamoró de la prima de Danna Paola

La tarde de este lunes 20 de febrero, en redes sociales comenzó a circular la noticia de la detención de Said “N” quien además de ser ex novio de la actriz Livia Brito, ha tenido algunas participaciones en telenovelas, así como en realities shows.

Y es que el también cantante, fue parte del elenco original de “Guerreros 2020”, último reality show que produjo la fallecida Magda Rodríguez, ahí el ahora detenido por las autoridades de la CDMX sostuvo una relación amorosa con la prima de la cantante Danna Paola.

El romance de Said y la prima de Danna Paola

Luego de su polémica relación con Livia Brito, a Said “N” se le relacionó sentimentalmente con Dariana García quien también fue parte de “Guerreros 2020”, fue justo en ese proyecto en donde se enamoraron y tuvieron un largo noviazgo.

Dariana García quien en “Guerreros 2020” era conocida como “La Reina Rose” debido a su larga cabellera rosada, ha participado en otros realities deportivos como Exatlón México y algo que pocos saben es que la deportista es prima de la cantante Danna Paola.

Y es que, fue la propia Dariana quien confirmó el parentesco familiar con la intérprete de “XT4S1S1S” en uno de sus videos en su canal de Youtube, misma plataforma en donde la joven también publicó un material en donde comparte una cena romántica que le preparó a Said “N” en 2021.

Cabe aclarar que actualmente, Dariana y Said ya no tienen una relación amorosa, pues ellos pusieron fin a su romance hace algún tiempo, aunque esta fecha no se sabe con exactitud, pero ya no están juntos.

Sin embargo, durante la participación de ambos en Guerreros 2020, ambos siempre se mostraron su amor y apoyo ya que eran parte del mismo equipo de “Cobras”, ambos sobresalen por su tenacidad y competitividad.

¿Por qué detuvieron a Said?

Tal y como lo mencionamos al inicio de esta nota, la tarde de este lunes 20 de febrero el actor y cantante fue detenido en la colonia Jardines del Pedregal en la Alcaldía Álvaro Obregón por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El ex novio de Livia Brito y Dariana García fue detenido por portación de armas, drogas y millones de pesos; de acuerdo con la información que esta mañana dio el Jefe de la Policía Capitalina Omar García Harfuch el ahora detenido fue aprehendido junto a 6 personas más quienes podrían estar relacionadas con alguna célula delictiva.

La detención de Said, se dio luego de cumplimetarse una orden de cateo en el domicilio antes mencionado, ahí el también actor se le decomisaron tres armas de fuego largas, dos armas cortas, un Lamborghini, cinco motocicletas, bolsas con marihuana, más de un centenar de dosis de cocaína, 10 millones de pesos en billetes y aproximadamente 40 mil dólares; además que al mismo tiempo se liberaron a cuatro personas que se encontraban privadas de su libertad.

Hasta la redacción de esta nota, no ha salido algún comunicado de prensa por parte de quien en su carrera como cantante se daba a conocer como “El caballero de la noche”, ni de su defensa.

