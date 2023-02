Juan Osorio asegura que no ha tenido relaciones íntimas con su novia Eva Daniela, se lo prometió a sus suegros

Sin duda alguna, una de las parejas más polémicas de los últimos años es la que conforman el productor de telenovelas, Juan Osorio y su joven y guapa novia la actriz Eva Daniela, y es que la parejita se lleva 37 años de diferencia, sin embargo, ellos han demostrado que la edad tan solo es un número y que no es impedimento para su gran amor.

Será este 2023 cuando Juan Osorio le proponga matrimonio a Eva Daniela, pues el productor ha revelado en varias ocasiones que ya mandó a diseñar el anillo de compromiso y ya está preparando para darle la espectacular sorpresa a su novia, con quien por cierto no ha tenido relaciones sexuales, pues desea que esa primera vez sea el día se su boda.

Como si se tratara de un noviazgo de adolescentes, Juan Osorio y su novia Eva Daniela no han tenido un encuentro sexual, pese a que se han quedado solos, esto lo reveló el productor de telenovelas en una reciente entrevista que le hicieron para la revista TV Notas.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, Juan Osorio hizo una promesa a los padres de su novia Eva Daniela a quienes juró que iba a respetar a la joven por lo que asegura que jamás va a fallarles pues les dio su palabra.

Por otra parte, Osorio reveló que para tener relaciones íntimas con Eva Daniela no tiene prisa, pues aunque han tenido oportunidad de estar solos ellos dos, no quiere apresurar ese momento.

Foto: IG @soyevadaniela

Y es que Osorio cuenta que es una decisión que ambos tomaron y pese a que él ya es una persona grande y evidentemente ha tenido relaciones en otras ocasiones, esta vez con Eva es diferente pues desea que todo sea mágico y muy especial, incluso quiere que todo ocurra después de la boda.

“Ojalá, sí, tengo mucha ilusión, es padre vivir esa fantasía, esa magia de decir ‘¿cómo será?’ Quiero vivir esa fantasía, me ilusiona mucho y a mi edad más, quizá si estuviera con 25 años no actuaría así, diría: ‘¿a qué hora es el chiky chiky?’, pero ahorita no me corre prisa”. dijo Juan Osorio para TVNotas