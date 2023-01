Juan Osorio insiste en hacer la bioserie de Shakira: "Que afortunado sería yo"

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de que la cantante colombiana lanzara “Music Sessions #53", con el productor argentino Bizarrap, ya que algunas personas aún quieren saber detalles sobre qué pasó realmente en su relación. Ante esto, el primero que se propuso para hacer una bioserie de la intérprete de "Te Felicito" fue el productor Juan Osorio, quien manifestó sus deseos de llevar a la pantalla la historia de la artista.

Desde que se dio a conocer que la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona terminaron su relación después de 12 años y de tener dos hijos, Milan y Sasha; el productor de Televisa se mostró dispuesto a hacer la serie biográfica de la intérprete, quien supuestamente fue víctima de una infidelidad por parte de su pareja con Clara Chía Martí. Ahora, que la intérprete de "Antología" contó parte de su historia en una canción, el ex esposo de Niurka volvió a manifestar sus deseos de colaborar con ella para narrar sus vivencias.

Juan Osorio insiste en hacer bioserie de Shakira

Durante una entrevista, el productor de telenovelas levantó la mano para llevar a la pantalla chica la serie de la originaria de Barranquilla, Colombia. “Me encantaría hacer la historia de Shakira, ¡qué afortunado sería yo, un productor que logra hacer la bioserie de Shakira! ¡Estaría increíble! ¿Sabes cuántos han de estar peleando estos derechos para hacerla? Ojalá tengamos la fortuna. Ya quiero estar tocando la puerta de Shakira y decirle: ‘yo te hago tu serie, vamos a firmar con Televisa”, comentó ante reporteros Osorio.

Shakira habló de su ruptura con Piqué en su nueva canción Foto: Especial

En la conversación, la celebridad indicó que está del lado de la intérprete de "Monotonía", pues la apoya por ser una madre. Además, recordó que la nueva canción es todo un éxito, pues es conocida más que el trabajo de su exesposo como jugador de futbol. "Creo que está más famosa la canción que el último gol de Piqué", comentó Juan, quien se ha mostrado deseoso de hacer la bioserie, ya que es un experto en este tipo de historias.

Juan Osorio fue el encargado de hacer la bioserie de Vicente Fernández para Televisa, la cual ha pesar de no estar autorizada por la familia de "El Charro de Huentitán", tuvo dos temporadas y fue un éxito, ya que registró altos niveles de audiencia e incluso la crítica la calificó por arriba de la historia que estrenó Netflix tiempo después, debido a que muchos consideraban que en la versión de Televisa, sí se demostraba la verdadera personalidad del cantante de "Hermoso cariño".

A pesar de sus buenos deseos por hacer la serie de Shakira y Piqué, el productor recibió algunas críticas, como la de Maxine Woodside, quien aseguró que no iba a tener el dinero suficiente para poder llevarla a la pantalla. Sin embargo, Orio, de 65 años, contestó: "Maxine te mando un recadito, no importa que te burles de que yo voy hacer la serie de Shakira, discúlpame, yo no la voy hacer, yo dije que me encantaría, pero tiene razón, yo no tengo dinero para llegarle a Shakira".