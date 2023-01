Piqué quería regresar con Shakira y Clara Chía se enteró, aseguran

A pesar de que Gerard Piqué supuestamente le fue infiel a Shakira, la ex estrella del Barcelona quería regresar con la madre de sus hijos, sin embargo, ella lo rechazó, así lo aseguró un reportero que ha seguido a la pareja muy de cerca después de que se confirmara su separación. Además, el informante aseguró que el español ya estaba con Clara Chía cuando todo esto sucedió, por lo que la joven se enteró de las intenciones de su pareja.

La canción de Shakira con Bizarrap "Music Sessions, Vol. 53" ha sido todo un éxito, debido a que tiene muchas frases que hacen referencia a Piqué y su nueva novia, con la que supuestamente la engañó después de más de 10 años juntos. Aunque muchas de las estrofas ya habían sido comparadas con la información de su ruptura, la parte en la que dice "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que me supliques", se pensaba que era una advertencia, no obstante, hoy se conoce que fue verdad, pues el deportista intentó regresar con ella.

Shakira dedicó la nueva canción a Piqué Foto: Especial

Piqué intentó regresar con Shakira

Este jueves, Jordi Martín, un periodista de espectáculos que ha investigado todo sobre la pareja desde que se separó, dio su último reporte al programa de "El Gordo y la Flaca", en el que reveló que una fuente cercana a la intérprete de "Monotonía" les confirmó que el ex defensa del Club Barcelona, intentó regresar con Shakira. De acuerdo a lo que dijo el paparazzi, en abril la artista terminó su relación y Piqué se fue a vivir a su departamento de soltero, pero tan sólo un mes después intentó volver.

Martín explicó que cuando todo esto sucedió Gerard ya estaba con su novia Clara Chía, con la que en diciembre celebró su primer aniversario. Después de darse a conocer esta información, algunos especulan que este sería el motivo real por el que la joven, de 23 años, dejó de vivir con el futbolista hace algunos días, y se fuera a vivir con sus padres. No obstante, el reportero aclaró que estas son solo especulaciones, debido a que la pareja aún está más unida que nunca.

"Lo cierto es que este fragmento sí está dedicado a Piqué. Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que Shakira y Piqué terminan su relación, pero un mes mas tarde, Gerard aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos", indicó.

En junio del 2022, Shakira y Piqué anunciaron que después de 12 años juntos y de haber tenido a sus hijos, Milan y Sasha, se separaban. Aunque en aquel momento no quisieron revelar los motivos, comenzaron a circular rumores de una supuesta infidelidad por parte del ex seleccionado español, información que quedaría corroborada con la nueva canción de la colombiana, ya que hace referencia directa a la misma Clara Chía. En tanto, al parecer la artista, de 45 años, seguirá "monetizando" su trágica ruptura, pues este es el tercer tema, debido a que había lanzado "Te Felicito" y "Monotonía".

