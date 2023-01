Shakira eliminó partes de la sesión con Bizarrap por que "iba demasiado lejos", esto se sabe

Aunque muchos están sorprendidos por todo lo que dijo Shakira de su ex pareja Gerard Piqué en la "BZRP Music Session 53", se ha dado a conocer que la colombiana tuvo que eliminar varias partes debido a que consideraba que "iba demasiado lejos", así lo reveló el compositor Keityn, quien trabajó junto a la intérprete para escribir este tema de Bizarrap. El artista destacó que la cantante dijo que quería demostrar sus sentimientos, pero siempre manteniéndose profesional.

El compositor ha trabajado en otras oportunidades con la intérprete de "Hips don't lie", ya que también colaboró con "Te Felicito" y "Monotonía". Por esta razón fue entrevistado en el podcast MoluscoTV, con quien habló de como fue el proceso creativo para hacer esta sesión, la cual dominó los charts internacionales y se convirtió en la canción más escuchada en español. El artista indicó que la colombiana estuvo en todo momento dando ideas para escribir la letra y realizar la mezcla, pues si hay algo que la caracteriza es ser muy comprometida con su carrera.

Shakira eliminó frases de "BZRP Music Session 53"

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, nombre real del escritor, reveló que Shakira quería hablar de la situación sentimental que estaba viviendo, pues recientemente se había separado de Piqué, quien fue su pareja por 12 años y con el que tuvo dos hijos, Milan y Sasha. Aunque, él le hizo algunas propuestas, juntos fueron haciendo la letra de la canción, sin embargo, tuvieron que quitar algunas referencias porque "iban demasiado lejos".

En la entrevista el conductor le preguntó: "¿quitaron cosas fuertes?", a lo que el compositor contestó "Sí, claro", aunque no dio a conocer de qué se trataban aclaró: "No sé si más fuertes, yo creo que menos concretas como las que están ahí. 'Bueno cambiemos eso por esto, porque después puede pasar esto'. No quiero entrar en detalle", dijo el músico, quien indicó que trabajó por tres días con la colombiana y el productor musical argentino en su casa de Barcelona, España, sin embargo, no terminaron y siguieron compartiendo ideas durante una larga temporada.

Sobre la frase "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", Keityn dio a conocer que al que se le ocurrió fue a él, mientras que hacer referente a Clara Chía, nueva novia del ex futbolista español, fue idea de la originaria de Barranquilla, Colombia, sin embargo, él la ayudó para que quedara con la canción, por lo que es una de las partes que más ha impresionado a sus fanáticos y que también le han generado críticas.

Al respecto de la gente que la juzga y la han señalado como una despechada, el compositor mostró su apoyo. "Yo digo que cada quién hace su duelo, o sea supera sus despechos como quiera. Ella es artista, no la pongas a hacer limonada, porque ella es artista. Si quiere liberarse de esa manera que lo haga, yo estoy de acuerdo. Está haciendo música, no está haciendo nada que no sepa hacer", compartió.

Shakira y Piqué terminaron su relación después de más de 10 años juntos y dos hijos; aunque la pareja no quiso dar a conocer las razones se especula que fue debido a una infidelidad con Clara Chía por parte del ex defensa del club Barcelona. A partir de entonces, se ha dicho que tras la separación la cantante se mudará a Miami, Florida, en Estados Unidos, para estar lejos del padre de sus hijos: Milan y Sasha.

