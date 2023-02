Detuvieron a Said Pichardo, ex de Livia Brito: portaba armas, drogas y millones de pesos

La tarde de este lunes 20 de febrero el periodista especializado en crimen y nota policial, Carlos Jiménez, dio a conocer la detención de Said Pichardo, quien hace unos años sostuvo una relación sentimental con la actriz cubana radicada en México, Livia Brito. Sin mayor información al respecto, el conocido "C4", compartió lo siguiente.

“Detienen a ex novio de Livia Brito con armas, drogas, dinero. Es Said Pichardo, se dice cantante y compositor. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvieron en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón. Tenía más de diez millones de pesos, dólares, armas largas, pistolas, drogas”, se lee en la publicación.

Said Pichardo es conocido en la industria como "Said P" y en el mundo de la actuación destacó en la telenovela "Mi fortuna es amarte", interpretando al personaje de "El Sinba". Dentro de la música ha ganado cierta notoriedad con los temas de reggaetón Coqueta y Pasaje sin rumbo.

Durante 2016, Said, junto con la actriz cubana abrieron un canal de YouTube donde compartían aspectos y anécdotas de su relación. Ella misma fue la que le pidió matrimonio luego de 3 años de relación. El compromiso se concretó, sin embargo, terminó meses después entre rumores de infidelidad de él.

En 2020, lanzó la canción "Ahora que te fuiste", una melodía que habla sobre su ruptura y relación con Livia Brito, actriz de 36 años de edad. “Es un himno a la soltería. La escribí justo porque yo terminé una relación tóxica y entonces me volví muy feliz, o sea de repente me desperté, pensé y dije: ‘Ya no necesito a esa persona, estoy feliz, ya no tienes a alguien que te esté chingando", declaró.

Lo acusan de violento

En 2020 se dio a conocer el caso de Raúl Díaz, joven quien afirmó haber sido atacado por el cantante y exparticipante de Guerreros 2020, Said P. señalando además, a 9 personas más. Sin embargo, luego de una ardua investigación de los hechos, se reveló que las cosas no sucedieron como se habían contado, pues lejos de haber cometido una agresión, el artista actuó en defensa propia.

Así lo contó Alfonso Beceiro, abogado de Said Pichardo, en De Primera Mano, señalando incluso que Eduardo Capetillo Jr. quien acusó al reggaetonero por el ataque, se puso en contacto con su cliente para disculparse, luego de enterarse de que Raúl Díaz solo "buscaba un momento de fama".

No obstante, Beceiro indicó que ahora buscarán contrademandar al joven, no solo por el hecho de difamación, sino que además por haber cometido actos homofóbicos y acoso a dos mujeres, que de entre ellas una era menor de edad.

