Le juegan pesada broma a Carlos Rivera que lo termina preocupando: "Prometí no volverlo a hacer"

Carlos Rivera, cantante mexicano, estuvo de gira por España, donde se presentó en diversos programas de televisión y dio entrevistas a la prensa sobre su nuevo disco. En una de éstas, vivió momentos bochornosos ante las extrañas bromas del presentador que lo terminaron preocupando.

Se trata de David Broncano, quien dirige un programa desde hace varios años que se llama "La Resistencia"; en éste, ha tenido a las más grandes estrellas no solo de la música, también del cine, la televisión, el arte, y muchos otros rubros populares entre el público europeo.

Carlos Rivera está de gira promocionando su nuevo disco. Crédito: Instagram / Carlos Rivera

Carlos Rivera se preocupa por lo que puedan mostrar en cámara

En esta ocasión hubo un momento poco atinado en la entrevista, pues Carlos Rivera llegó a poner cara de preocupación mientras los cómplices del conductor hacían el momento mucho más incómodo para el cantante mexicano de baladas.

Broncano le comentó: "¿Sabías que hay un trend de Tik Tok tuyo ahora mismo?"; la reacción de Carlos fue inmediatamente de preocupación, bajó la mirada y se llevó la mano a la frente como queriendo limpiar su sudor. Únicamente atinó a responder: "¿Me debo preocupar?. Es que ha de trends a trends".

La conversación continuó entre risas. Una integrante del público intentó seguir con la broma, pero en vez de hacerlo divertido, únicamente preocupó mucho más a Carlos, quien buscaba una forma de zafarse del programa, así que lanzó una disculpa a sus seguidores.

"Si son los que subí bailando en su momento es porque no tenía nada que hacer en pandemia. Me prometí no volverlo a hacer, se los juro", dijo el cantante, quien provocó las risas de todos los presentes, y fue entonces cuando le confesaron que fue un intento de broma que salió mal.

Es bien sabido que Carlos Rivera no es mucho de las redes sociales, en pocas ocasiones lo utiliza para poner o subir cosas personales, de su vida cotidiana, de su relación, de su familia, etcétera. Lo utiliza más para promocionar su música, sus presentaciones, entrevistas y de vez en vez comunicarse con su fanáticos.

En la misma entrevista contó sus vivencias en la adolescencia, cuando le recomendaron que fuera sacerdote, y él se lo pensó por algún tiempo, hasta que cayó en cuenta de que no podría desarrollarse profesionalmente como un cantante si seguía el camino de la oración, de Dios y las misas.

También llevó como regalo una botella de Mezcal para su entrevistador. Fue la primera vez, de hecho, que probó un shot de la llamada bebida de los dioses, con una rebanada de toronja. Se trató de una botella de su propia marca.

Natalia Lafourcade vive momentos bochornosos en el mismo programa

La cantante mexicana Natalia Lafourcade estuvo en el mismo programa. En esta ocasión hubo un momento poco atinado en la entrevista, pues Carlos Rivera llegó a poner cara de preocupación mientras los cómplices de estuvo callada en muchos momentos de la misma sin saber qué hacer o decir, y se limitó a hacer diferentes gestos para que la entrevista continuara. Se le pudo ver a veces incómoda, mientras el conductor intentaba rescatar el momento.

"¿De niña tenías un paraguas bonito?", "¿Alguna ves has hecho caca en el mar?", "¿Relaciones sexuales en el último mes?", fueron algunas de las preguntas que le hizo Broncano a la cantante mexicana de folclor que acaba de ganar el Grammy a mejor disco de Música Regional Mexicana.

"¿En México hay botijos? No te parece que es un objeto que ya no se puede hacer mejor después de 500 años, la evolución máxima", fue probablemente una de las peores preguntas que se le hicieron durante la transmisión. No solo la mexicana se quedó estupefacta, también los invitados.

Incluso tuvo que decir: "Explícame un poquito más para poder entrar a tu fiesta porque no estoy entendiendo nada. Explícame con manzanitas, con rayitas y puntitos". La explicación fue todavía peor que la pregunta.

"¿Cuánto dinero tienes en el banco?", esta es una de las preguntas que siempre le hace a los invitados que llegan hasta su programa. De hecho, la polémica pregunta ha dejado al descubierto las cifras de grandes artistas que supuestamente están cerca de la bancarrota.

"Soy millonaria. Hago lo que me gusta, tengo amor, tengo comida, tengo salud. Tengo un cuerpo que me anda. Soy millonaria.Tengo amigos, una buena familia, me llevo bien con mi público, y tengo mucho dinero", fue la respuesta de la mexicana.

En el momento en que se pusieron a hablar de sexualidad, la mexicana se abrió un poco más, y contó que es una persona muy aburrida, pues lleva un mes fuera de su casa. También contó el día que su mamá la encontró en "plao cachondeo" en su cuarto, dentro de su casa.

"Se puso muy nerviosa mi mamá. Algo vio y se fue muy nerviosa. Y me dijo que me veía en cinco minutos en la sala", fue la experiencia.

