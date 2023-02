VIDEO | Natalia Lafourcade asiste a un programa en España en el que la incomodan y no la dejan hablar sobre su música

Usuarios en Internet aseguraron que se ve incómoda. IG/lafourcadecol

Natalia Lafourcade fue la ganadora del Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana” en la pasada ceremonia número 65 de la Academia, la estrella triunfó con “Un canto por México-El Musical” ante los proyectos de sus colegas Chiquis Rivera ("Abeja Reina"), Los Tigres del Norte ("La Reunión-Deluxe"), Christian Nodal ("Forajido EP #1)" y Marco Antonio Solís ("Qué ganas de verte-Deluxe”).

Desafortunadamente la estrella no pudo asistir al evento, esto porque está en España cumpliendo una serie de compromisos, ya que la artista mexicana conocida por su mezcla de sonidos latinoamericanos con elementos de jazz, rock, bossa nova y folk visitó el país para ofrecer eventos; el 15 de febrero en la sala Apolo de Barcelona y el 16 de febrero en La Riviera de Madrid.

Como parte de la promoción para las fechas, Natalia Lafourcade estuvo como invitada especial en el conocido programa español “La Resistencia” conducido por David Broncano un comediante, actor y presentador de televisión. En el video de la estrella que ya está disponible en YouTube, varios usuarios notaron la poca química e incluso lo incómoda que luce la cantante.

Algunos de los comentarios hacen referencia a que, aunque “La Resistencia” se distingue por ser un espacio de comedia e irreverencia, al parecer nadie le explicó a la cantautora de qué se trataba, pues en algunos momentos ella desea retomar el tema de su música, pero este es desviado por el comunicador quien habla de sexo, defecar en el mar y otras cosas que nada tienen que ver con lo que hace la celebridad.

“No sé quién estaba más incómodo de los dos, porque mira que David (por lo menos aparentemente) es en plan todo me resbala, pero ésta entrevista si la va a recordar”, escribió el usuario @chachominino1207, mientras que @Paulinea3805 dijo “A Natalia la amo. Su música, sus canciones, sus letras, su sentimiento, su evolución ella es un 10. Y Broncano también me parece con todo el talento simplemente no puedes empatar con todos tal vez falto contexto del programa, tal vez sean personalidades diferentes aun así los 2 hicieron su esfuerzo”, respecto a lo que vieron en pantalla.