Esta canción fue escrita para Paulina Rubio, pero Natalia Lafourcade se quedó con ella y la hizo un éxito

Bien dicen que las mejores cosas de la vida suceden con una copa de vino y en la madrugada, para muestra la que dieron María Daniela Azpiazu Tamayo y Natalia Lafourcade, las creadoras del éxito “Nunca es suficiente”, una de las canciones más famosas en voz de la recién ganadora del Grammy, pues recientemente contó cómo fue el día en el que nació la popular pieza.

En un video la estrella que se ubicó en el mapa musical con temas como “En el 2000” y que ahora muestra otro tipo de escenarios de sonido en los que se encuentran; “El lugar correcto”, “Hasta la raíz” y “Sembrando Flores” contó la forma en la que ella y su amiga escribieron “Nunca es suficiente”, un proyecto exitoso con su voz y el acompañamiento de Los Ángeles Azules.

La originaria de la Ciudad de México explicó que la gran idea de reunirse con Daniela Azpiazu era principalmente para escribir algo que le darían a Paulina Rubio, al encontrarse con su amiga las cosas fluyeron tan bien que les fue difícil desprenderse del trabajo que realizaron y decidieron quedárselo.

“Le habían encargado unas canciones para Paulina Rubio y me dijo ‘no me quieres ayudar’ y le dije ‘bueno, vente a la casa, trae unos vinos’, terminamos borrachísimas con esas botellas de vino y estábamos emocionalmente no en un buen momento las dos, nos sentíamos raras con el amor, entonces hicimos esa canción”, describió.