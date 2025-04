Ana Martín revela que todas sus relaciones han sido abiertas | VIDEO

Ana Martín es una de las actrices más afamadas y queridas en México, pero en esta ocasión el tema de conversación no estuvo relacionado con algo sobre sus 60 años de carrera, sino con un tema personal. La histrionisa hablaría somo el tema del amor, para ser más precisos sobre todas sus relaciones sentimentales a lo largo de su vida. La respuesta de Ana dejó a todos con la boca abierta.

Durante la entrevista que le realizaron en Netas Divinas, Ana Martín fue cuestionada sobre sus relaciones amorosas, a lo que la actriz de 78 años no dudó en expresar que todas habían sido abiertas. Esto causó una serie de sentimientos encontrados entre las conductoras, ya que no podían creer lo que había dicho la diva de las telenovelas; por otro lado estaban encantadas con la respuesta que había dado una de las mujeres más emblemáticas de la televisión mexicana.

Con 78 años, Ana Martín dejó claro que nunca se casó, por lo que confirma que nunca llegó a tener un compromiso importante con alguna de sus parejas. Ahora, tras revelar que siempre estuvo en relaciones abiertas, quedan claros los motivos por los que la histrionisa nunca llegó al altar o a tener hijos. Le gustaba una vida lejos de los compromisos con una sola persona.

La actriz tiene claro que le gustan las relaciones abiertas, pero también que es lo que busca en una pareja a la hora de querer relacionarse sentimentalmente. Ana Martín busca que la persona con la que se va a relacionar de forma amorosa sea intelectual o personas que están tengan algo que ver con las artes. Desde músicos, escritores o esas personas con mentes retorcidas. Eso sí, los musculosos no son tanto e su agrado.

“Desde luego me gustan mucho los intelectuales, los músicos, esas mentes retorcidas, escritores, pelo largo, los ponchados no tanto y eso de estas dos generaciones para acá porque antes no se usaba eso, no íbamos al gimnasio”, expresó Ana en entrevista con Yordi Rosado.