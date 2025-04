Dan cadena perpetua a hombre que abusó sexualmente y mató a su propia hija de tan solo 8 meses de edad

Las autoridades argentinas dieron a conocer que un hombre de 33 años de edad fue sentenciado a cadena perpetua debido a que fue encontrado como culpable de haber abusado sexualmente y asesinado a su propia hija de tan solo ocho meses de edad, por lo que, como era de esperarse, este caso ha generado una gran conmoción entre la sociedad del país sudamericano, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Fue a través de un comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta donde se informó que el martes 1 de abril el juez Ángel Amadeo Logarte encontró culpable a un hombre de 33 años de haber cometido el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de su hija menor de edad, así como por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de la pareja previa y por mediar violencia de genero (dos hechos) amenazas con arma y amenazas en perjuicio de la madre de la menor agredida, con quien sostenía una relación sentimental.

Por lo anterior, el señalado fue sentenciado con la pena de prisión perpetua, además, se ordenó que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos y también se recomendó que se le brinde asistencia psicológica y psiquiátrica durante el tiempo que permanezca recluido.

El abuso y asesinato de la niña de 8 meses ocurrió en agosto de 2023

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta informó que fue la tarde del 11 de agosto de 2023 cuando el sujeto que fue condenado a cadena perpetua se presentó en un centro de salud del barrio Finca Independencia en la ciudad de Salta pidiendo que atendieran a su hija de tan solo ocho meses de edad, quién presentaba distintas lesiones, no obstante, el equipo médico ya no pudo hacer nada por la menor debido a que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes y se inició una exhaustiva investigación.

En el informe difundido por las autoridades de Salta se detalla que, tras la autopsia practicada al cuerpo de la menor se determinó que presentaba lesiones previas que dan cuenta de situaciones de maltrato infantil, además, se hallaron signos que evidencian que el sujeto atentó contra la integridad sexual de la menor aprovechándose de su vulnerabilidad.

El sujeto declarado culpable de abusar y asesinar a su propia hija deberá recibir atención psicológica y psiquiátrica durante su estancia en prisión. Foto: Freepik (Ilustrativa)

Cabe mencionar que, tras las investigaciones, también se comprobó que la madre de la menor era víctima de severos abusos de distintos tipos por parte del sujeto procesado, cuya identidad no fue precisada.

Como se dijo antes, la noticia de la sentencia de cadena perpetua que recibió el sujeto acusado de abusar y matar a su propia hija de tan solo 8 meses de edad, volvió a poner el caso sobre la palestra y se generaron todo tipo de opiniones al respecto, sin embargo, uno de los temas que más eco hizo fue el de endurecer las penas en los casos de violencia intrafamiliar para así disminuir el riesgo de que dichas situaciones lleguen a estos extremos.