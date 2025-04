¿Hay DESCUENTOS en multas por usar portaplacas en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúa llevando a cabo acciones para corroborar que los automovilistas cumplan con el Reglamento de Tránsito y no oculten la información de sus placas con portaplacas, o cualquier otro accesorio que pudiera imposibilitar la correcta visualización de los dígitos, la entidad emisora y el código QR,

Decenas de automovilistas se han visto afectados por las nuevas medidas anunciadas por la SSC, puesto que el uso de portaplacas solía ser común entre los conductores. En este sentido, más de una persona ha sido multada en días recientes por tener este accesorio en su vehículo, con sanciones por encima de los 2 mil pesos mexicanos. No obstante, algunos han preguntado sobre la posibilidad de que exista un descuento para cubrir estas infracciones.

En la Ciudad de México, existen ciertos descuentos para las multas de tránsito si se pagan dentro de un plazo determinado después de que se recibió la infracción, esto gracias al programa Renovación de la Policía de Tránsito, el cual se implementó en el año 2022. Esta iniciativa plantea descuentos de hasta 90 por ciento en el pago de las infracciones si los automovilistas realizan el pago dentro de un tiempo específico.

¿Hay descuentos en las multas por usar portaplacas?

Las placas deben estar visibles. Foto: cuartoscuro.

De acuerdo con el programa: "las personas podrán pagar sus infracciones con un descuento de 90% emitiendo su pago los primeros 10 días posteriores a la aplicación de la multa. También se aplicará el 50% de reducción si se paga entre 11 y 30 días después de impuesta la infracción". No obstante, es importante precisar que no todas las infracciones tienen derecho a recibir descuento y hay casos donde, debido al incumplimiento del Reglamento de Tránsito, el beneficio no está disponible.

"Los descuentos no aplicarán en los siguientes casos: Infracciones captadas por medio del Programa Fotocívicas, cámaras de carriles confinados y cámaras de autobuses en carriles confinados, infracciones en parquímetros y por sanciones ambientales", detallan las regulaciones del programa Renovación de la Policía de Tránsito.

¿De cuánto es la multa por usar un portaplacas en CDMX?

Estas son las placas que podrían originarte una sanción. Foto: SSC.

Las autoridades han recordado que, con base en el artículo 45 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las placas deben cumplir con las siguientes medidas:

Tienen que estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo. Deben encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro, así como luces de neón alrededor. Tienen que coincidir con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de circulación y con los registros del control vehicular. Deben tener la dimensión y características que especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva. En el caso de motocicletas, la placa deberá estar colocada en un lugar visible, con la lectura en dirección hacia la parte trasera del vehículo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ha comentado que lo que se está verificando actualmente es que los automovilistas no traigan luces de neón, películas, tintes, adhesivos, o cualquier otra modificación que imposibilite la lectura de los dígitos, de la entidad que las emitió y código QR. También, se está revisando que las placas no hayan sido borradas o estén cubiertas por los famosos portaplacas, ya que estos adornos pueden ocultar información importante.

El no cumplir con las disposiciones anteriores puede resultar en una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Para 2025, cada UMA tiene un valor de 113.14 pesos, lo que implica multas que oscilan entre 2 mil 262 y los 3 mil 283 pesos mexicanos.