En mini shorts, Mariazel derrite la red junto a Ximena Córdoba

Mariazel Olle Casals robó cientos de suspiros en la última emisión de “Más Deporte” debido a que, como ya es costumbre, dio una nueva cátedra de moda y en esta ocasión la querida “hermana disfuncional” derrochó estilo con un impactante look que tenía como elemento principal un mini short que le permitió presumir su estilizada figura, no obstante, en esta ocasión la también actriz española no estuvo sola pues la acompañó la atractiva modelo colombiana, Ximena Córdoba, quien también dejó sin aliento a sus fans con su arrolladora belleza.

Como se mencionó antes, fue durante la última emisión de “Más Deporte” donde Mariazel derrochó estilo y se reafirmó como todo un referente de la moda actual pues en esta ocasión la conductora nacida en Barcelona se adelantó a la primavera y lució su escultural figura gracias a un mini short de color negro, una entalla blusa en el mismo tono y para contrastar, la esposa de Adrián Rubio usó un saco de color naranja que dejó abierto, además, calzó un par de botines negros adornados con estoperoles que le aportaron a su imagen un sutil toque de rudeza.

Mariazel y Ximena Cordoba provocaron más de un suspiro por su extraordinaria belleza. Foto: IG: mariazelzel

Por su parte, Ximena Córdoba estuvo en “Más Deporte” para promocionar un evento de atletismo donde todos los conductores del mencionado espacio se comprometieron a participar, no obstante, al finalizar su intervención le pidieron quedarse, por lo que pudo acompañar a Mariazel para derrochar belleza y talento juntas, tal como lo han hecho anteriormente en “¡Cuéntamelo Ya!”

En cuanto al look de la colombiana, se trataba de un conjunto sport de gamuza en color café, el cual, estaba compuesto por un pants a la cadera y un crop top que le permitió lucir su diminuta cintura, así como el resto de su escultural figura.

Durante el programa, Mariazel invitó a sus seguidores a que siguieran la transmisión y de paso, presumió a la invitada del día, Ximena Córdoba, por lo que, como era de esperarse, las imágenes causaron un gran revuelo entre los admiradores de ambas celebridades, quienes se volcaron en halagos para las bellas conductoras, quienes también tienen formación como actrices.

“Están hermosas”, “Las dos bellísimas”, “Las más guapas de todas”, “Qué buena dupla, están divinas”, “Unas reinas”, “Guapísimas como siempre”, y “Unos auténticos bombones” fueron algunos de los halagos que se llevaron Mariazel y Ximena Córdova, quienes como se mencionó antes, ya han tenido oportunidad de colaborar juntas.

Mariazel derrocha estilo en cada emisión de "Más Deporte". Foto: IG: mariazelzel

Mariazel vuelve a “Me Caigo de Risa”

Hasta hace unas semanas atrás, la continuidad de Mariazel en “Me Caigo de Risa” estaba en duda pues ella misma señaló que no sabía si su ocupada agenda le permitiría participar en la novena temporada, sin embargo, hizo todo lo posible para hacer un espacio y fue una de las primeras en confirmar su participación en “La Familia Disfuncional”, incluso, se sabe que ya grabó algunos capítulos.

Mariazel se unió a "MCDR" en 2016. Foto: IG: mariazelzel

De momento, la nueva temporada de “Me Caigo de Risa” todavía no tiene fecha de estreno, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se revele toda la información referente a esta próxima entrega del exitoso programa producido por Eduardo Suárez.

