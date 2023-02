VIDEO: Shakira manda fuerte indirecta a Piqué y Clara Chía en pleno 14 de febrero

A pesar de que Shakira se encuentra soltera no dejó pasar este 14 de febrero, sin embargo, lo hizo con un fuerte video que muchos tomaron como una indirecta para su expareja Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva novia del jugador de futbol con la que la engañó y provocó su separación. La colombiana publicó en sus redes sociales un misterioso clip cantando un tema que no es de autoría, pero que ha generado polémica debido a la contundente letra.

En pleno "Día del Amor y la Amistad", la cantante colombiana compartió en su cuenta de Instagram y TikTok, en donde la siguen millones de admiradores, un pequeño clip interpretando el tema "Kill Bill" de la cantante SZA, un sencillo que se ha convertido en tendencias en diferentes plataformas. En las imágenes se observa a Shakira limpiando con un trapeador lo que parece ser su cocina, mientras que está coreando la letra.

Shakira interpreta "Kill Bill" de SZA Foto: Captura de pantalla

Esta es la supuesta indirecta de Shakira a Piqué y Clara Chía

A pesar de que parece ser un simple video para unirse a uno de los trends que está conquistando las redes sociales, muchos de los usuarios de redes sociales han comenzado a especular que se trataría de una indirecta para Piqué, debido a que la letra es sobre desamor y un exnovio. Sin embargo, la composición va más allá, ya que trata de una persona que no ha superado la ruptura y prefiere "matar" a su ex antes de verlo en una nueva relación.

"Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", dice la estrofa que interpretó la originaria de Barranquilla, Colombia, quien desde hace algunos meses ha compuesto varias canciones que hablan sobre cómo terminó con el defensa del Barcelona, al cual le "tiró" en el tema "Music Sessions #53", junto a Clara Chía.

"Shakira x SZA collab when?!", "Si Shak dice que así es como se trapea una alfombra, así se hace. Te amamos reina", "Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué … y le quedó reluciente", "Te gusta ver el mundo arder reina" y "Entendí el mensaje", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que en menos de una hora ya superó los 300 mil "likes", cifra que irá en aumento durante el día.

Otra cosa que destacó en el video fue la forma en la que estaba trapeando, ya que utilizó un total look en color negro que acompañó con unos extravagantes tacones altos. Asimismo, muchos criticaron su forma de hacer esta actividad, ya que el "mechudo" no estaba mojado y lo estaba haciendo encima de una alfombra. Aunque esto ocasionó algunas burlas, muchos salieron en su defensa y destacaron que sólo era para hacer un trend en TikTok e Instagram.

En tanto, Shakira lanzará una nueva canción con Manuel Turizo, en la que probablemente Piqué será el protagonista de la historia. En redes sociales se ha filtrado la letra del tema que promete ser otro éxito y revelar más detalles de su separación con el futbolista, quien supuestamente la engañó después de 12 años de relación y tener dos hijos, Milan y Sasha, quienes están bajo la custodia de intérprete de "Te felicito" y "Monotonía".