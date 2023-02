Filtran como fue la primera vez que se cruzaron Shakira con Clara Chía Martí en la empresa de Piqué

Shakira y el ex futbolista catalán sorprendieran al mundo al anunciar su separación luego de 12 años de matrimonio. Luego de ese gran shock, el empresario empezó un noviazgo con la estudiante de Relaciones Públicas, Clara Chía Martí. A pesar de que parece que cada quien ya dio vuelta a la página ha salido a la luz el primer encuentro de la colombiana con la española.

Cuando Gerard Piqué y Clara Chía Martí y Gerard Piqué oficializaron su noviazgo, la colombina no se había pronunciado respecto a la joven pues se decía que ella la veía como una estudiante tranquila, ya que antes de que el exfutbolista anunciará su relación con Clara la colombiana no tenía sospechas ella.

Shakira y Piqué juntos. Fuente: Archivo.

El día que Shakira conoció a Clara Chía Martí

Hace uno días en una entrevista ofrecida por Roberto Antolín, salió a la luz el primer encuentro entre Shakira y Clara Chía Martí, este se dio cuando la novia del empresario estaba como becaria en Kosmos, la empresa del barcelonés. De acuerdo con el periodista, la colombiana no veía ninguna amenaza por parte de Clara.

Según conto el perredista sobre Gerard Piqué y sus mujeres “La colombiana conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita", comentó quien agregó que la cantante se sorprendió al enterarse que Piqué le fue infiel con Clara Chía Martí.

Clara Chía Martí y Shakira. Fuente: Archivo.

Para Shakira, Clara Chía Martí era “una mosquita muerta”. Para la ex de Piqué no era para nada una amenaza y por eso su primer encuentro nunca vio como una amenaza a la joven pues está siempre era muy reservada y educada. Sin embargo, después de la ruptura entre la colombiana y el exfutbolista, fue una gran sorpresa para intérprete de "Te felicito" ver a su ex con Clara.

