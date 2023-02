Shakira: tras éxito de "Session #53", la colombiana aparece como sirena y anuncia colaboración con Manuel Turizo

Fue el pasado 11 de enero cuando el mundo entero escuchó por primera vez “Music Session #53”, la polémica colaboración entre Shakira y Bzrap que no solo se convirtió en la canción más escuchada a nivel mundial, sino que fue el tema con el que la colombiana “destrozó” a su ex pareja Gerard Piqué y la nueva conquista de éste Clara Chía.

Tal y como lo dijo Shakira en dicha canción: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la colombiana no puede quedarse quieta pues ella debe seguir facturando es por eso que mientras todos disfrutamos de “Music Session #53”, ella ya preparaba su nuevo tema, esta vez en colaboración con Manuel Turizo y ya nos dio la primera probadita de éste.

¿Shakira sirena?

Este domingo 12 de febrero, la hermosa Shakira apareció luciendo como una sirena, si bien muchas personas aseguraban que la colombiana tenía un cuerpo como si fuera una de estas criaturas marinas mitológicas, y es que luce realmente espectacular.

Colgada de la parte superior, con cabellera rosa y una enorme cola de sirena, así es como apareció Shakira anunciando la nueva colaboración con Manuel Turizo titulada “Copa vacía”.

Si aún no escuchas este tema que promete ser no de los más escuchados del año, sí, leíste bien, del año, puesto que este 2023, Shakira viene con todo ya que el 2022 para ella fueron meses muy duros pues no solo vivió la separación del padre de sus hijos, también tuvo que hacerle frente a las imágenes donde Piqué aparecía con su nueva conquista, además de sus problemas con Hacienda y el delicado estado de salud que su padre presentó en los últimos meses.

Por lo que este 2023, Shakira está dispuesta a darle la vuelta a todo lo malo que vivió el año pasado y con ayuda de su gran talento estamos seguros que lo va a lograr, y para muestra un botón ya que la nacida en Barranquilla, Colombia compartió un breve fragmento de “Copa Vacía” la cual dice algo así:

“Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo de una copa vacía”, se escucha en el adelanto

Otras colaboraciones

Cabe señalar que “Copa Vacía” formará parte del nuevo albúm de Manuel Turizo y no de la producción de Shakira, sin embargo, se espera que a lo largo de este 2023, la colombiana estrene más colaboraciones que prometen ser de lo más éxitoso.

Una de las colaboraciones más esperadas hasta el momento y que se creía que iba a salir antes que “Copa Vacía” es la que están por lanzar Shakira y Karol G, lo poco que se sabe de esta unión de talentos colombianos es que el tema fue escrito por “La Bichota” y que presuntamente será otro tema que lanzará dardos en contra de Piqué.

