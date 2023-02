Así fue para Jennifer López actuar junto a Shakira en el Super Bowl 2022: "La peor idea del mundo"

La cantante y actriz Jennifer López, quien es conocida por ser una de las artistas latinas más influyentes de los todos los tiempos, participó en el show de Medio Tiempo del Super Bowl en el 2020, pero no lo hizo sola, ya que compartió el escenario con la intérprete colombiana Shakira.

Aunque esto emocionaba a los fans, sobre todo a los latinos, lo cierto es que para J-Lo no era una buena idea compartir escenario con la cantante de "Ojos Así", pues en un documentar que hizo para la plataforma Netflix "Jennifer Lopez: Medio tiempo", reveló que nunca estuvo de acuerdo en que dos artistas se presentaran.

¿J-Lo no soporta a Shakira? ¿Por qué no quería compartir escenario?

Según mencionó la cantante de temas como "Get Right" y "On the Floor", la razón por la que no quería compartir escenario con la colombiana es porque el tiempo que tienen para cantar es demasiado corto. De hecho, dijo que para ella presentar a dos artistas tan grandes en un Medio Tiempo era la peor idea del mundo. "Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco", detalló en su documental la artista de 53 años, quien en 2022 se casó con el actor Ben Affleck.

Con dicha revelación, la cantante dejó claro que el problema no era con la artista colombiana, ya que de hecho se llevan muy bien, pero ambas tienen tantas canciones que era difícil hacer algo espectacular con solo unos minutos.

El Medio Tiempo del 2020 fue un éxito

Pese a que nunca estuvo contenta con la idea de que dos artistas se presentaran en el Super Bowl, lo cierto es que el show que J-Lo y Shakira ofrecieron en el 2020 fue uno de los más icónicos, pues ambas fueron las primeras latinas en encabezar este importante evento deportivo.

