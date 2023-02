Pablo Montero rompe el silencio y habla por primera vez de su escándalo por abuso: "Es una vil mentira... no la conozco"

Fue el pasado lunes 6 de febrero cuando una revista de circulación nacional tuvo en su portada al cantante Pablo Montero, en donde señalaron que el también actor estaría enfrentando una denuncia por abuso sexual en contra de dos jóvenes en el Estado de Chiapas.

En dicha publicación aseguraron que el cantante incluso estaría siendo buscado por la Interpol, a lo largo de varios días, se reveló que Pablo Montero pudo haber llegado a un acuerdo económico con la parte acusadora, sin embargo, esto ya fue desmentido por el propio cantante y es que, por primera vez el también actor habló de lo que está sucediendo.

Pablo Montero rompe el silencio

Fue en entrevista exclusiva para el Programa Hoy que el cantante Pablo Montero habló por primera vez luego de las acusaciones en su contra y aseguró que todo lo que está circulado de él es mentira, incluso asegura que el más interesado en arreglar todo esto es él.

“Hay una carpeta de investigación, eso es lo único que hay, no me han citado, yo le he comentado a mi abogado, yo quisiera presentarme por mi propia voluntad y ver lo que está pasando, lo que sale en el encabezado es una vil mentira”, dijo Pablo Montero

Así mismo, durante la entrevista, los conductores del Programa Hoy cuestionaron a Pablo Montero si es que él conoce a las personas que hoy en día lo están acusando de abuso sexual y ante esto, el cantante niega conocerlas, así mismo negó haber llegado a un acuerdo económico con ellas.

“no la conozco, te mentiría si te digo que conozco a la persona, yo fui a un lugar y de repente pues obviamente me pidieron fotos en la parte en la que yo me encontraba y una de las personas que estaba ahí era ella, pero también fue una persona que conozco que declaró que yo había llegado a un acuerdo con la mujer y eso es completamente falso”, comentó Montero para el programa Hoy

Al preguntarle a Montero sobre qué es lo que había sucedido aquella noche, el cantante aclaró que él no fue a trabajar aquel día, pues él tuvo una reunión a la que acudió; a lo largo de la entrevista, quien dio vida a “Vicente Fernández” en la bioserie no autorizada, dejó más que claro que su deseo es aclarar y desmentir las acusaciones que hicieron en su contra.

El intérprete de “Piquito de oro”, incluso compartió con los conductores de Hoy que pese a que él no ha recibido una notificación, ni un citatorio para ir a declarar él ha pensado en presentarse por su propio pie con la autoridades que sean pertinentes.

Además, Montero asegura que a diferencia de lo que muchos medios han declarado, él no ha salido del país, no se ha escondido de nada pues no tiene por qué hacerlo es por eso que está dando la cara.

“a mi no me han notificado, no me han citado a declarar, el más interesado en declarar y aclarar esto soy yo, en aclarar esta mentira, como ya lo dijo mi abogado no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra, yo no me he escondido ni tengo porqué hacerlo”, dijo Montero

Finalmente, Pablo Montero compartió que la persona que filtró la información en la que aseguran que el cantante había llegado a un acuerdo económico con las mujeres que acusan al cantante, se trata del publicista Emilio Morales a quien conoce bien ya que éste le ayudó en algún momento a Mary Ayala publirrelacionista del cantante en algunos eventos.

Sin embargo, deja claro que Morales no forma parte de su equipo de trabajo:”Esto lo dijo un tipo que se llama Emilio Morales, a mi me lo mandó un periodista muy reconocido, ese es un acto de cobardía de quererse colgar de esto, él trabajó en algunos eventos conmigo, no fue trabajador mío, Mary Ayala sí es mi relacionista y él la apoyaba ella, son cosas totalmente falsas” dijo Montero para el Programa Hoy.

